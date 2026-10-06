Refuerzan Policía de Monclova con 100 nuevos elementos

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    Refuerzan Policía de Monclova con 100 nuevos elementos
    En diciembre se incorporarán 100 nuevos policías a la corporación municipal, informó el alcalde. LIDIET MEXICANO

Monclova reforzará su corporación policial, priorizará la proximidad ciudadana y la prevención

MONCLOVA, COAH.- Con el llamado a mantener una corporación de proximidad, cercana a la ciudadanía, mejorar la prevención y actuar con rapidez ante cualquier situación de riesgo, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó el pase de lista en la Comandancia Municipal de Seguridad Pública.

Durante el encuentro, destacó que la seguridad se construye todos los días con el trabajo de los policías, pero también con la participación de la ciudadanía y la coordinación entre las distintas corporaciones.

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$!Carlos Villarreal Pérez encabezó el pase de lista en la Comandancia Municipal de Seguridad Pública de Monclova.
Carlos Villarreal Pérez encabezó el pase de lista en la Comandancia Municipal de Seguridad Pública de Monclova. LIDIET MEXICANO

Señaló que en Monclova se continúa fortaleciendo el Modelo Coahuilense de Seguridad que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas, principalmente mediante acciones de prevención y proximidad en las colonias y escuelas.

“Debemos generar esa alianza constante con la ciudadanía, para que también sean parte de este Modelo Coahuilense de Seguridad”, expresó.

Villarreal Pérez pidió a los elementos mantener el compromiso con las familias y atender de manera oportuna los reportes que se generen, para mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier situación.

También dejó claro que dentro de la corporación se mantendrá una política de cero tolerancia ante cualquier conducta que afecte a la ciudadanía.

“Así como hay un fortalecimiento de la autoridad hacia cada uno de los elementos, también hay una cero tolerancia para cualquier situación que se presente ante la ciudadanía”, afirmó.

Como parte de las acciones para fortalecer la corporación, informó que en diciembre se sumarán 100 nuevos policías, quienes actualmente se encuentran en capacitación.

El alcalde reiteró que el objetivo es mantener una Policía preparada, coordinada y cercana a las familias de Monclova.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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