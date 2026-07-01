Región Sureste: Vinculan casos de meconio con falta de seguimiento médico durante el embarazo
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Autoridades sanitarias afirman que los internamientos de recién nacidos se mantienen dentro de los parámetros habituales
La Jurisdicción Sanitaria Número 8 de la Región Sureste de Coahuila informó que la atención a recién nacidos internados por aspiración de meconio se mantiene dentro de los parámetros estadísticos habituales.
La aclaración surge tras los reportes de menores bajo atención médica en el Hospital General de Ramos Arizpe por complicaciones durante el parto.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8, Raymundo Zamarripa, explicó que el ingreso a cuidados intensivos ocurre cuando el feto aspira secreciones de su primera evacuación.
“Es muy importante que la embarazada acuda desde el primer mes a estar haciendo chequeos y valoraciones mes con mes, referirlas a ginecología para prevenir este tipo de aspiración”, detalló.
Señaló que esta complicación suele presentarse durante las últimas semanas del embarazo. Explicó que ello se debe a la disminución del espacio dentro del útero y, en algunos casos, a la falta de seguimiento médico.
“¿Por qué hago hincapié en el control prenatal? Porque precisamente un mal control prenatal es lo que nos lleva a este tipo de enfermedades”, concluyó.