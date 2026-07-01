Aumentan 30% las infecciones gastrointestinales por calor extremo en Ramos Arizpe

Ante este panorama, las autoridades correspondientes al área de Regulación Sanitaria intensificaron la fiscalización y vigilancia de los establecimientos expendedores de alimentos.

Las infecciones gastrointestinales en las unidades de salud de Ramos Arizpe registraron un incremento del 30% debido a las altas temperaturas, reportó la Jurisdicción Sanitaria número 8 de la región sureste de Coahuila.

INSOECCIÓN DE ALIMENTOS POR CALOR

El encargado de la Jurisdicción Sanitaria número 8, Raymundo Zamarripa, informó que se ejecutan revisiones constantes tanto de manera programada como a través de denuncias ciudadanas.

“En el año llevamos alrededor de 80 visitas a todos los negocios expendedores de comida, de manera programada o derivadas de quejas de algún comensal”, detalló el funcionario.

Zamarripa especificó que entre el 30% y 40% de las inspecciones que realiza la dependencia de salud derivan de reportes directos interpuestos por comensales afectados.

Finalmente, exhortó a la población a reportar cualquier anomalía que perciban en los alimentos, con el fin de programar visitas, vigilar la cadena de frío y mitigar riesgos a la salud.