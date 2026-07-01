Aumentan 30% las infecciones gastrointestinales por calor extremo en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Aumentan 30% las infecciones gastrointestinales por calor extremo en Ramos Arizpe
    La Jurisdicción Sanitaria número 8 informó un incremento del 30% en casos de infecciones gastrointestinales en Ramos Arizpe, asociado principalmente a las altas temperaturas registradas en la región sureste de Coahuila. ARCHIVO

Las autoridades sanitarias destacaron que una parte importante de las inspecciones se origina a partir de denuncias ciudadanas, lo que refuerza la participación de la población

Las infecciones gastrointestinales en las unidades de salud de Ramos Arizpe registraron un incremento del 30% debido a las altas temperaturas, reportó la Jurisdicción Sanitaria número 8 de la región sureste de Coahuila.

Ante este panorama, las autoridades correspondientes al área de Regulación Sanitaria intensificaron la fiscalización y vigilancia de los establecimientos expendedores de alimentos.

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INSOECCIÓN DE ALIMENTOS POR CALOR

El encargado de la Jurisdicción Sanitaria número 8, Raymundo Zamarripa, informó que se ejecutan revisiones constantes tanto de manera programada como a través de denuncias ciudadanas.

“En el año llevamos alrededor de 80 visitas a todos los negocios expendedores de comida, de manera programada o derivadas de quejas de algún comensal”, detalló el funcionario.

Zamarripa especificó que entre el 30% y 40% de las inspecciones que realiza la dependencia de salud derivan de reportes directos interpuestos por comensales afectados.

Finalmente, exhortó a la población a reportar cualquier anomalía que perciban en los alimentos, con el fin de programar visitas, vigilar la cadena de frío y mitigar riesgos a la salud.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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