Aumentan 30% las infecciones gastrointestinales por calor extremo en Ramos Arizpe
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Las autoridades sanitarias destacaron que una parte importante de las inspecciones se origina a partir de denuncias ciudadanas, lo que refuerza la participación de la población
Las infecciones gastrointestinales en las unidades de salud de Ramos Arizpe registraron un incremento del 30% debido a las altas temperaturas, reportó la Jurisdicción Sanitaria número 8 de la región sureste de Coahuila.
Ante este panorama, las autoridades correspondientes al área de Regulación Sanitaria intensificaron la fiscalización y vigilancia de los establecimientos expendedores de alimentos.
INSOECCIÓN DE ALIMENTOS POR CALOR
El encargado de la Jurisdicción Sanitaria número 8, Raymundo Zamarripa, informó que se ejecutan revisiones constantes tanto de manera programada como a través de denuncias ciudadanas.
“En el año llevamos alrededor de 80 visitas a todos los negocios expendedores de comida, de manera programada o derivadas de quejas de algún comensal”, detalló el funcionario.
Zamarripa especificó que entre el 30% y 40% de las inspecciones que realiza la dependencia de salud derivan de reportes directos interpuestos por comensales afectados.
Finalmente, exhortó a la población a reportar cualquier anomalía que perciban en los alimentos, con el fin de programar visitas, vigilar la cadena de frío y mitigar riesgos a la salud.