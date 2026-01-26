Registra Arteaga temperaturas de -1°C por frente frío 28; descartan cierres viales

Coahuila
/ 26 enero 2026
    Registra Arteaga temperaturas de -1°C por frente frío 28; descartan cierres viales
    El fenómeno tuvo menor intensidad en comparación con frentes fríos anteriores. FOTO: OMAR SAUCEDO

Protección Civil Municipal recomienda extremar precauciones a senderistas que visiten la Sierra de la Marta ante presencia de hielo

El frente frío reciente dejó temperaturas mínimas de hasta −1°C en el municipio de Arteaga durante la madrugada de este lunes. Leonel Martínez Mata, director de Protección Civil, informó que el fenómeno impactó con menor intensidad que sistemas previos.

“Lo más bajo que tuvimos aquí en el municipio fueron 2, 1 grado y al amanecer −1 grado, pero fue lo menos que llegamos”, explicó el funcionario, quien destacó que el clima soleado predominó durante el resto de la jornada en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Refugian albergues de Coahuila a más de 160 personas durante Frente Frío 30

A diferencia de semanas anteriores, no se registraron precipitaciones ni congelamiento de las cintas asfálticas. “En las partes bajas no tenemos ni presencia de agua nieve, ni de nieve, ni nada por el estilo”, aclaró Martínez Mata para tranquilidad de los automovilistas.

Sin embargo, el titular de Protección Civil advirtió que en las zonas altas, específicamente en la Sierra de la Marta, aún persiste la presencia de hielo y condiciones críticas desde eventos meteorológicos ocurridos hace tres semanas.

“Tenemos congelamiento en la parte alta, pero son las gentes que suben”, señaló el director, haciendo un llamado a quienes practican senderismo para que no subestimen las condiciones actuales del terreno boscoso.

Para quienes planean visitar estos puntos, el funcionario recomendó contar con una condición física adecuada y vestimenta apropiada. “Tener conocimiento de las rutas y las condiciones de la vestimenta que sea la adecuada es algo muy importante”, subrayó.

TE PUEDE INTERESAR: Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 30 azotará con heladas de -15 grados, lluvias y evento Norte en estos estados

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de subir después de las 16:00 horas, ya que la visibilidad se reduce drásticamente. “Hay una desorientación debido a que a esa hora la mayor parte del tiempo hay neblina, entonces no es recomendable”.

Finalmente, Martínez Mata comparó este sistema con el frente frío 27, asegurando que este último fue mucho más severo para el municipio, dejando únicamente bancos de neblina densa en la cabecera municipal durante esta mañana.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

