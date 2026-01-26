Refugian albergues de Coahuila a más de 160 personas durante Frente Frío 30

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila dio a conocer que, durante el frente frío que cubrió con bajas temperaturas a gran parte de la entidad este fin de semana, más de 160 personas acudieron a los albergues para refugiarse del frío.

Este sábado y domingo el frente frío número 30 y la anunciada tormenta invernal, que dejó fuertes nevadas en Estados Unidos y Canadá, trajeron a cuatro de las cinco regiones de Coahuila temperaturas por debajo de los cero grados Celsius.

Con días de anticipación, las diferentes órdenes de Gobierno anunciaron la habilitación de 100 refugios temporales en todos los municipios del estado para las personas que estuvieran en situación compleja a la intemperie, en situación de calle o sin la infraestructura adecuada para hacer frente a las bajas temperaturas.

Las temperaturas más bajas que se registraron entre el sábado y el domingo fueron en los municipios de Jiménez, Acuña y Zaragoza, donde los termómetros marcaron hasta -6 grados Celsius. En otros lugares, como Sabinas, Piedras Negras, Nava, Múzquiz y Allende, las temperaturas oscilaron entre los -4 y los -2 grados.

MUNICIPIOS LAGUNEROS, LOS MENOS AFECTADOS

Los municipios que integran la Región Laguna fueron los que menos afectaciones padecieron en los termómetros, pues San Pedro de las Colonias, que fue el municipio donde más bajó la temperatura, alcanzó apenas los cuatro grados.

A detalle, el subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán, informó que en total fueron 163 personas refugiadas en todo el estado y que el lugar donde más se recibió a personas solicitando refugio fue Acuña, donde se albergó a 41 personas; luego Zaragoza, con 31; Morelos, con 28, y Piedras Negras, con 27 albergados.

A pesar de que las temperaturas mínimas en Torreón fueron de siete grados, fue el quinto municipio donde más se supervisaron personas solicitando refugio, con un total de 17 solicitantes; después fue Monclova, con 14. En Saltillo se refugió a seis personas solamente.

De los 38 municipios de Coahuila, al menos en 18 hubo personas que acudieron a los albergues tanto por cuenta propia como por invitación y traslado de las unidades de Protección Civil y Seguridad, entre quienes se encuentran personas migrantes.

Además, en la información del subsecretario destaca que en el refugio animal del municipio de Acuña también se albergó a cuatro perritos en situación compleja.