Refugian albergues de Coahuila a más de 160 personas durante Frente Frío 30

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 26 enero 2026
    Refugian albergues de Coahuila a más de 160 personas durante Frente Frío 30
    En Saltillo se dio refugió a seis personas solamente. FOTO: ARCHIVO

Acuña fue el municipio con mayor número de personas albergadas durante el fin de semana, como parte del operativo invernal implementado por el Gobierno de Coahuila

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila dio a conocer que, durante el frente frío que cubrió con bajas temperaturas a gran parte de la entidad este fin de semana, más de 160 personas acudieron a los albergues para refugiarse del frío.

Este sábado y domingo el frente frío número 30 y la anunciada tormenta invernal, que dejó fuertes nevadas en Estados Unidos y Canadá, trajeron a cuatro de las cinco regiones de Coahuila temperaturas por debajo de los cero grados Celsius.

Con días de anticipación, las diferentes órdenes de Gobierno anunciaron la habilitación de 100 refugios temporales en todos los municipios del estado para las personas que estuvieran en situación compleja a la intemperie, en situación de calle o sin la infraestructura adecuada para hacer frente a las bajas temperaturas.

TE PUEDE INTERESAR: Tommy Hilfiger inaugura su primera tienda en Saltillo y apuesta por el mercado local

Las temperaturas más bajas que se registraron entre el sábado y el domingo fueron en los municipios de Jiménez, Acuña y Zaragoza, donde los termómetros marcaron hasta -6 grados Celsius. En otros lugares, como Sabinas, Piedras Negras, Nava, Múzquiz y Allende, las temperaturas oscilaron entre los -4 y los -2 grados.

MUNICIPIOS LAGUNEROS, LOS MENOS AFECTADOS

Los municipios que integran la Región Laguna fueron los que menos afectaciones padecieron en los termómetros, pues San Pedro de las Colonias, que fue el municipio donde más bajó la temperatura, alcanzó apenas los cuatro grados.

A detalle, el subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán, informó que en total fueron 163 personas refugiadas en todo el estado y que el lugar donde más se recibió a personas solicitando refugio fue Acuña, donde se albergó a 41 personas; luego Zaragoza, con 31; Morelos, con 28, y Piedras Negras, con 27 albergados.

A pesar de que las temperaturas mínimas en Torreón fueron de siete grados, fue el quinto municipio donde más se supervisaron personas solicitando refugio, con un total de 17 solicitantes; después fue Monclova, con 14. En Saltillo se refugió a seis personas solamente.

De los 38 municipios de Coahuila, al menos en 18 hubo personas que acudieron a los albergues tanto por cuenta propia como por invitación y traslado de las unidades de Protección Civil y Seguridad, entre quienes se encuentran personas migrantes.

Además, en la información del subsecretario destaca que en el refugio animal del municipio de Acuña también se albergó a cuatro perritos en situación compleja.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Frente Frío
tormenta invernal

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez afirma que existen condiciones para avanzar en el proceso, aunque reiteró que el Gobierno Federal es el actor clave para destrabar la subasta y la reactivación de la empresa

Conflicto de AHMSA requiere salida federal: Gobernador de Coahuila

La falta de impulso al gas shale generó un rezago económico evidente en el estado, afirma el mandatario.

Extracción de gas en Coahuila puede generar miles de empleos, como en Texas: Gobernador

El Parque V. Carranza está contemplado como parte de este proyecto de rehabilitación.

Coahuila: Pide Inedec recursos a Conade para rehabilitar canchas de Parque V. Carranza, La Maquinita, entre otras
No cuentan con licencias ni autorizaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano.

Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en colonia La Valencia
Sin pagar lo que debes

Sin pagar lo que debes
Rostros verdaderos

Rostros verdaderos
De primera necesidad

De primera necesidad
true

Sancho, para servir a usted