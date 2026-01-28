Registran PRI y UDC alianza para proceso electoral de 2026 en Coahuila

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) formalizaron este miércoles su alianza ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Carlos Robles Loustauau, dirigente estatal del tricolor, y Evaristo Lenin Pérez Rivera, líder de la UDC, encabezaron el registro del convenio para el proceso electoral de 2026. Durante el evento, Robles Loustanau destacó que esta unión responde a una visión de futuro y amor por el Estado. “Hoy nos reúne algo más grande que una coyuntura electoral. Nos convoca una causa compartida y una visión clara”, afirmó el dirigente priista ante la militancia y autoridades.

Por su parte, Lenin Pérez resaltó la relevancia histórica de la decisión tras una profunda reflexión de ambos institutos. "Ha llegado el momento de asumir una responsabilidad pública por el momento que vive nuestro País", señaló el dirigente de la Unidad Democrática de Coahuila. Pérez recordó que la UDC tiene raíces en la concertación democrática y que ya han existido alianzas previas con el PRI. "En el pasado tuvimos momentos de coincidencias y hemos tenido también diferencias ideológicas, pero hoy ponemos por enfrente los intereses de la libertad", explicó. El líder udecista manifestó su preocupación por el debilitamiento de las instituciones a nivel federal y el riesgo de leyes autoritarias. "Vemos la enorme preocupación de cómo están arrebatando las instituciones que se impulsaron desde la izquierda para que los ciudadanos se empoderaran", denunció. VAMOS POR EL CARRO COMPLETO: PRI En su intervención, Robles Loustauau aseguró que el PRI está listo para refrendar su fuerza en las urnas. "Qué no decir del PRI Coahuila, el mejor PRI de México. Hoy está listo para volver a ganar el carro completo", enfatizó respecto a la estrategia territorial.