Registran PRI y UDC alianza para proceso electoral de 2026 en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 28 enero 2026
    Registran PRI y UDC alianza para proceso electoral de 2026 en Coahuila
    Carlos Robles Loustanau y Evaristo Lenin Pérez, dirigentes del PRI y UDC, respectivamente, registraron su alianza ante el IEC. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Patidos busca evitar que el Estado replique los niveles de violencia que afectan a otras entidades del País

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) formalizaron este miércoles su alianza ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Carlos Robles Loustauau, dirigente estatal del tricolor, y Evaristo Lenin Pérez Rivera, líder de la UDC, encabezaron el registro del convenio para el proceso electoral de 2026.

Durante el evento, Robles Loustanau destacó que esta unión responde a una visión de futuro y amor por el Estado. “Hoy nos reúne algo más grande que una coyuntura electoral. Nos convoca una causa compartida y una visión clara”, afirmó el dirigente priista ante la militancia y autoridades.

$!Cientos de militantes de UDC y PRI acudieron a la formalización de la alianza de sus partidos ante el INE.
Cientos de militantes de UDC y PRI acudieron a la formalización de la alianza de sus partidos ante el INE. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila es un estado de instituciones fuertes: Manolo Jiménez

Por su parte, Lenin Pérez resaltó la relevancia histórica de la decisión tras una profunda reflexión de ambos institutos. “Ha llegado el momento de asumir una responsabilidad pública por el momento que vive nuestro País”, señaló el dirigente de la Unidad Democrática de Coahuila.

Pérez recordó que la UDC tiene raíces en la concertación democrática y que ya han existido alianzas previas con el PRI. “En el pasado tuvimos momentos de coincidencias y hemos tenido también diferencias ideológicas, pero hoy ponemos por enfrente los intereses de la libertad”, explicó.

El líder udecista manifestó su preocupación por el debilitamiento de las instituciones a nivel federal y el riesgo de leyes autoritarias. “Vemos la enorme preocupación de cómo están arrebatando las instituciones que se impulsaron desde la izquierda para que los ciudadanos se empoderaran”, denunció.

VAMOS POR EL CARRO COMPLETO: PRI

En su intervención, Robles Loustauau aseguró que el PRI está listo para refrendar su fuerza en las urnas. “Qué no decir del PRI Coahuila, el mejor PRI de México. Hoy está listo para volver a ganar el carro completo”, enfatizó respecto a la estrategia territorial.

$!Los dirigentes de UDC y PRI reconocen que han tenido diferencias; pese a esto, irán juntos en la boleta para elegir diputados locales.
Los dirigentes de UDC y PRI reconocen que han tenido diferencias; pese a esto, irán juntos en la boleta para elegir diputados locales. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

La alianza busca evitar que el Estado replique los niveles de violencia que afectan a otras entidades del País. “Se trata de que en Coahuila no llegue el terror y el pavor que viven millones de mexicanos en la inseguridad y el miedo”, puntualizó Lenin Pérez.

TE PUEDE INTERESAR: Alumnos en Coahuila tendrán megapuente este fin de semana

Asimismo, los dirigentes coincidieron en que la meta es construir un Congreso que garantice la competitividad y el empleo. “Es una alianza por la seguridad para que nuestras familias sigan viviendo en paz y por la calidad de vida”, añadió Robles Loustauau.

Finalmente, Pérez Rivera hizo un llamado a defender los logros estatales mediante la unidad política actual. “Esa es la tarea: la construcción de un congreso que nos permita seguir avanzando en la generación de educación y mejores condiciones para los habitantes”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alianza
Elecciones
Voto

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IEC
PRI
UDC

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Para la titular en Coahuila de la Secretaría de las Mujeres, el calor pudo haber influido en el alto número de casos de violencia de género.

Durante 2025, mayo fue el mes más violento contra las mujeres
El maltrato contra las mascotas no es solo golpes, también incluye el abandono al que son confinadas.

Crueldad animal en Saltillo llegará a denuncia penal; un caso agravado se registra cada dos semanas
Antes de abrir sus puertas, cada comerciante se encargará de limpiar el frente de su establecimiento.

Comerciantes del Centro Histórico impulsan la iniciativa ‘Mi Banqueta, Mi Centro’ en Saltillo
El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad la realización de una sesión solemne por el 30 aniversario del COECyT en el Centro de Cultura Científica.

Aprueba Cabildo de Saltillo sesión solemne por 30 aniversario del COECyT y avala cambios de nomenclatura

Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo
true

POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?