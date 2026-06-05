Regresa a su hábitat oso negro rehabilitado tras ser encontrado deshidratado, en Saltillo

Como parte de un esfuerzo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones especializadas y organizaciones de la sociedad civil, un ejemplar de oso negro fue liberado en una zona serrana de Coahuila tras concluir exitosamente un proceso de rescate, atención médica y rehabilitación. La Secretaría de Medio Ambiente del Estado, a través de la Subsecretaría de Recursos Naturales, informó que el ejemplar había sido localizado previamente en un arroyo cercano a las faldas del Cerro del Pueblo, en Saltillo, donde fue rescatado luego de detectarse que se encontraba en condiciones que requerían atención especializada.

Se trata de un macho de aproximadamente dos años de edad y un peso cercano a los 50 kilogramos, que fue encontrado durante una etapa natural de separación de su madre, conocida como destete. Durante la valoración inicial, especialistas detectaron que presentaba un cuadro de deshidratación, por lo que fue trasladado para recibir cuidados veterinarios y seguimiento permanente. El subdirector de Recursos Forestales, Vida Silvestre y Saneamiento Ambiental, Daniel Federico González Guajardo, explicó que durante varias semanas el ejemplar permaneció bajo observación, recibiendo alimentación adecuada, hidratación, vitaminas y tratamiento médico preventivo para fortalecer su estado de salud. Gracias a la atención brindada, el oso logró recuperar completamente su condición física, permitiendo a los especialistas determinar que se encontraba apto para regresar a la vida silvestre.

Una vez concluido el proceso de rehabilitación, el ejemplar fue trasladado a una zona serrana con características ambientales similares a las del lugar donde se presume nació, con el objetivo de favorecer su adaptación y aumentar sus posibilidades de supervivencia en libertad. La dependencia estatal destacó que la liberación se realizó únicamente después de confirmar que el animal presentaba condiciones óptimas de salud y desarrollo, siguiendo los protocolos establecidos para el manejo, conservación y protección de fauna silvestre.

Las labores de rescate, atención y posterior liberación contaron con la participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila y el Museo del Desierto, instituciones que colaboraron para garantizar el bienestar del ejemplar durante todo el proceso. La Secretaría de Medio Ambiente reiteró que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para la conservación de la biodiversidad en el estado y la protección de especies silvestres, promoviendo además la convivencia responsable entre la población y la fauna que habita en las distintas regiones de Coahuila.

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