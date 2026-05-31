Saltillo: ‘han tumbado casi todos los árboles; realizan corrido con IA sobre oso capturado

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: ‘han tumbado casi todos los árboles; realizan corrido con IA sobre oso capturado
    La canción relata desde la perspectiva del propio oso su llegada a la zona urbana, incorporando referencias a Saltillo y reflexiones sobre la pérdida de áreas verdes, un tema que generó comentarios entre los usuarios de redes sociales. REDES SOCIALES

Desde Nueva Zelanda, el creador ha realizado corridos sobre otros temas de actualidad en Coahuila como el quiebre de AHMSA o el fallecimiento del pequeño Ian Gael

Utilizando la inteligencia artificial, un usuario de Facebook identificado como Antonio Esquivel realizó un corrido sobre el oso negro capturado esta semana en Saltillo.

El video, que ya cuenta con más de 51 mil visualizaciones en la mencionada red social, narra la historia del osezno apoyándose en elementos de la ciudad, como El Café Oso.

“Actualmente vivo en Nueva Zelanda y mis canciones son escritas desde la nostalgia; es la forma de mantener mi identidad coahuilense”, narró.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/corporaciones-difunden-rutas-de-apoyo-y-seguridad-para-las-mujeres-en-saltillo-KG21052967

Decenas de personas comentaron y compartieron el video, expresando su gusto en su mayoría. “Felicidades, bonito corrido”, dijo la usuaria Silvia Graham, y “Se rifaron con el corrido, está bien padre, especialmente porque sucedió en mi colonia y el Café Oso está bien rico. Yo no lo miré, pero ya me imagino la emoción de las personas que lo vieron y también el susto, pero qué bueno que ya está bien. Bendiciones”, dijo la usuaria Adelina Revilla.

Tras dos avistamientos y varias horas de seguimiento, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de la Policía Ambiental, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, Museo del Desierto, Protección Civil y Bomberos, dieron captura al osezno.

Al respecto, habitantes cercanos a la colonia El Mirador afirmaron que el ejemplar se mostró desorientado, aunque nunca agresivo.

En la introducción de la canción, describe en primera persona a los vehículos de rescate como “criaturas de metal” que pasan cerca de él, además de atribuir a la falta de vegetación parte del avistamiento del animal en una zona urbana.

“¿Qué es este lugar tan extraño donde han cortado el pasto, han tumbado casi todos los árboles y han puesto concreto y asfalto por todos lados?”, comienza narrando el corrido.

Esquivel ha acumulado más de 10 mil seguidores en TikTok y más de 30 mil en Facebook con distintos corridos sobre temas de actualidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/encarecimiento-de-vivienda-afecta-salud-emocional-y-dinamicas-de-parejas-en-saltillo-MG21054484

Por ejemplo, realizó corridos sobre la muerte del pequeño Ian Gael, quien falleció esta semana en su escuela en Monclova tras caer de un columpio.

También ha tocado temas como el quiebre de AHMSA y los traslados en carretera entre Monclova y Saltillo, particularmente a la altura de “La Muralla”.

Respecto a su proceso creativo, Esquivel afirmó que él realiza la letra y se apoya en la tecnología para hacer el resto del trabajo, pues las canciones muestran un alto nivel de fidelidad a temas interpretados con instrumentos tradicionales.

“Todas mis letras primero las registro antes de usar IA y siempre hago la letra yo mismo, y sí, la IA te ayuda a ajustar rimas, por ejemplo, cuando se te atora, pero todavía se nota mucho cuando es humana y cuando es solo la IA. El humano sigue haciendo la diferencia”, comentó a VANGUARDIA.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/la-iglesia-se-moderniza-analiza-recibir-limosnas-via-transferencia-IG21052093

Asimismo, explicó que al utilizar la IA puede compartir letras que, como músico, lleva tiempo componiendo. “El humor también, las frases locales, la picardía de la región, esas cosas la IA no las entiende aún; sonaría español o mexicano y no norteño, por ejemplo”, comentó.

Esquivel comentó que nació en Piedras Negras, aunque también vivió en San Buenaventura y en Saltillo, donde estudió en el Ateneo Fuente.

“Actualmente vivo en Nueva Zelanda y mis canciones son escritas desde la nostalgia; es la forma de mantener mi identidad coahuilense”, narró.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrido
Medio Ambiente
Redes sociales

Localizaciones


Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Eliud Kipchoge y Estefanía Oropeza conquistaron el primer lugar de la 21K Coahuila 2026, en una jornada que aún continúa en Saltillo.

Resultados preliminares de la 21K Coahuila 2026: así marcha la competencia en Saltillo
El gobernador destacó diversas acciones y proyectos ejecutados durante mayo.

Mayo fue un mes de avances y coordinación en todas las regiones de Coahuila: Manolo Jiménez
Esta semana, padres de familia realizaron una manifestación para pedir que sus hijos tengan clases, aunque tengan que impartirse a más de 100 metros del plantel.

Coahuila: Paraliza primaria de PN denuncia por discriminación y acoso; 60 alumnos, en el limbo

REDES SOCIALES

Andy López Beltrán está aterrorizado

NosotrAs: Violencia lencha

NosotrAs: Violencia lencha
Productividad sexenal

Productividad sexenal
No se hagan bolas

No se hagan bolas
La recuperación de activos ocurre mientras continúa el proceso concursal que mantiene sin definición el futuro de AHMSA.

Retiran maquinaria Caterpillar de la mina de Hércules; exobreros denuncian desmantelamiento de activos de AHMSA