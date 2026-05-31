Saltillo: ‘han tumbado casi todos los árboles; realizan corrido con IA sobre oso capturado

Utilizando la inteligencia artificial, un usuario de Facebook identificado como Antonio Esquivel realizó un corrido sobre el oso negro capturado esta semana en Saltillo. El video, que ya cuenta con más de 51 mil visualizaciones en la mencionada red social, narra la historia del osezno apoyándose en elementos de la ciudad, como El Café Oso.

“Actualmente vivo en Nueva Zelanda y mis canciones son escritas desde la nostalgia; es la forma de mantener mi identidad coahuilense”, narró.

Decenas de personas comentaron y compartieron el video, expresando su gusto en su mayoría. “Felicidades, bonito corrido”, dijo la usuaria Silvia Graham, y “Se rifaron con el corrido, está bien padre, especialmente porque sucedió en mi colonia y el Café Oso está bien rico. Yo no lo miré, pero ya me imagino la emoción de las personas que lo vieron y también el susto, pero qué bueno que ya está bien. Bendiciones”, dijo la usuaria Adelina Revilla. Tras dos avistamientos y varias horas de seguimiento, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de la Policía Ambiental, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, Museo del Desierto, Protección Civil y Bomberos, dieron captura al osezno. Al respecto, habitantes cercanos a la colonia El Mirador afirmaron que el ejemplar se mostró desorientado, aunque nunca agresivo.

En la introducción de la canción, describe en primera persona a los vehículos de rescate como “criaturas de metal” que pasan cerca de él, además de atribuir a la falta de vegetación parte del avistamiento del animal en una zona urbana. “¿Qué es este lugar tan extraño donde han cortado el pasto, han tumbado casi todos los árboles y han puesto concreto y asfalto por todos lados?”, comienza narrando el corrido. Esquivel ha acumulado más de 10 mil seguidores en TikTok y más de 30 mil en Facebook con distintos corridos sobre temas de actualidad.

Por ejemplo, realizó corridos sobre la muerte del pequeño Ian Gael, quien falleció esta semana en su escuela en Monclova tras caer de un columpio. También ha tocado temas como el quiebre de AHMSA y los traslados en carretera entre Monclova y Saltillo, particularmente a la altura de “La Muralla”. Respecto a su proceso creativo, Esquivel afirmó que él realiza la letra y se apoya en la tecnología para hacer el resto del trabajo, pues las canciones muestran un alto nivel de fidelidad a temas interpretados con instrumentos tradicionales. “Todas mis letras primero las registro antes de usar IA y siempre hago la letra yo mismo, y sí, la IA te ayuda a ajustar rimas, por ejemplo, cuando se te atora, pero todavía se nota mucho cuando es humana y cuando es solo la IA. El humano sigue haciendo la diferencia”, comentó a VANGUARDIA.

Asimismo, explicó que al utilizar la IA puede compartir letras que, como músico, lleva tiempo componiendo. “El humor también, las frases locales, la picardía de la región, esas cosas la IA no las entiende aún; sonaría español o mexicano y no norteño, por ejemplo”, comentó. Esquivel comentó que nació en Piedras Negras, aunque también vivió en San Buenaventura y en Saltillo, donde estudió en el Ateneo Fuente. “Actualmente vivo en Nueva Zelanda y mis canciones son escritas desde la nostalgia; es la forma de mantener mi identidad coahuilense”, narró.

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