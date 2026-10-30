Regresa DIF Ramos Arizpe a San José de los Nuncios con apoyos para familias

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    Regresa DIF Ramos Arizpe a San José de los Nuncios con apoyos para familias
    Teresita Escalante regresó al ejido San José de los Nuncios para cumplir compromisos con sus habitantes. CORTESÍA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

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Atienden peticiones de habitantes con mobiliario escolar, aparatos ortopédicos, medicamentos y despensas

RAMOS ARIZPE, COAH.- La atención a las necesidades de las comunidades rurales llevó al DIF Ramos Arizpe de regreso al ejido San José de los Nuncios, donde su presidenta honoraria, Teresita Escalante Contreras, encabezó una nueva jornada de entrega de apoyos para adultos mayores y niñas y niños.

La visita dio seguimiento a las peticiones planteadas por los habitantes durante un recorrido anterior, en el que el organismo municipal entregó despensas a las familias y recogió solicitudes que quedaron pendientes de atención.

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En esta ocasión, la jornada incluyó la entrega de sillas, mesas y diversos materiales escolares y didácticos para fortalecer las actividades educativas de la niñez de la comunidad.

LLEVAN APOYOS HASTA LOS DOMICILIOS

Como parte de las actividades, Teresita Escalante visitó a adultos mayores en sus viviendas para entregarles apoyos de acuerdo con sus necesidades particulares, entre ellos andadores, aparatos ortopédicos, medicamentos y despensas.

$!Adultos mayores recibieron andadores, aparatos ortopédicos, medicamentos y despensas.
Adultos mayores recibieron andadores, aparatos ortopédicos, medicamentos y despensas. cortesía

La presidenta honoraria del DIF señaló que estas visitas permiten conocer de primera mano las necesidades de las familias y dar seguimiento a los compromisos establecidos con los habitantes.

“Para nosotros, cada visita es una oportunidad de escuchar y ayudar. Cuando una familia nos abre las puertas de su casa y nos comparte lo que necesita, asumimos el compromiso de buscar cómo apoyarla. Lo más bonito es poder regresar y cumplir, porque queremos que nuestra gente sepa que no está sola”, expresó.

$!La jornada permitió atender solicitudes planteadas por las familias durante una visita anterior.
La jornada permitió atender solicitudes planteadas por las familias durante una visita anterior. CORTESÍA

La jornada también incluyó actividades de convivencia con niñas y niños, quienes participaron en la celebración del Día de Muertos mediante disfraces, maquillaje de catrinas y la elaboración de un altar tradicional.

Con estas actividades, además de acercar apoyos a las familias, se promovió entre las nuevas generaciones el conocimiento y la preservación de las tradiciones mexicanas.

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