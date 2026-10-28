Ulises Cárdenas se quedaría en la alcaldía de San Juan de Sabinas

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    Ulises Cárdenas se quedaría en la alcaldía de San Juan de Sabinas
    Ulises Cárdenas Herrera se perfila para quedar al frente del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas tras la salida de Óscar Ríos. ARCHIVO

Cárdenas Herrera podría asumir la alcaldía de San Juan de Sabinas tras la salida de Óscar Ríos, una vez que el Congreso de Coahuila concluya el procedimiento correspondiente

Tras la salida de Óscar Ríos de la alcaldía de San Juan de Sabinas, a finales de septiembre, Ulises Cárdenas Herrera se quedaría al frente del Ayuntamiento, luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentara la propuesta correspondiente ante el Congreso de Coahuila.

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La diputada Guadalupe Oyervides confirmó que el oficio ya fue recibido y se encuentra en la Comisión de Gobernación, que sesionará para dar trámite a la solicitud y avanzar en el procedimiento para formalizar la toma de protesta.

“Ya lo tenemos en la Comisión de Gobernación y precisamente el día de mañana, jueves, vamos a estar sesionando de manera presencial la comisión para dar trámite”, señaló.

Cárdenas Herrera se desempeñaba como primer regidor del Ayuntamiento, por lo que Oyervides agregó que, para cubrir la regiduría que dejaría vacante, el municipio deberá realizar previamente el procedimiento correspondiente para llamar a su suplente.

Aunque la propuesta ya fue presentada, la permanencia de Cárdenas Herrera al frente de la alcaldía deberá formalizarse una vez concluido el proceso correspondiente.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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