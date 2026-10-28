Ulises Cárdenas se quedaría en la alcaldía de San Juan de Sabinas

Tras la salida de Óscar Ríos de la alcaldía de San Juan de Sabinas, a finales de septiembre, Ulises Cárdenas Herrera se quedaría al frente del Ayuntamiento, luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentara la propuesta correspondiente ante el Congreso de Coahuila.

La diputada Guadalupe Oyervides confirmó que el oficio ya fue recibido y se encuentra en la Comisión de Gobernación, que sesionará para dar trámite a la solicitud y avanzar en el procedimiento para formalizar la toma de protesta.

“Ya lo tenemos en la Comisión de Gobernación y precisamente el día de mañana, jueves, vamos a estar sesionando de manera presencial la comisión para dar trámite”, señaló.

Cárdenas Herrera se desempeñaba como primer regidor del Ayuntamiento, por lo que Oyervides agregó que, para cubrir la regiduría que dejaría vacante, el municipio deberá realizar previamente el procedimiento correspondiente para llamar a su suplente.

Aunque la propuesta ya fue presentada, la permanencia de Cárdenas Herrera al frente de la alcaldía deberá formalizarse una vez concluido el proceso correspondiente.