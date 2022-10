Para evitar sanciones más graves y afectaciones en el presupuesto, el Cecytec de Coahuila tuvo que regresar poco más de 27 millones de pesos de a la Tesorería de la Federación, esto tras una auditoría practicada al ejercicio fiscal 2021, en la cual se encontraron principalmente irregularidades en la nómina y dinero no ejercido en tiempo y forma.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una auditoría a los recursos del Subsidio Federal para Organismos Descentralizados del Estado, en este caso al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytec) de Coahuila, por un monto de 278.1 millones de pesos, que representó solo el 88.4 de los 314.5 millones de pesos que se destinaron a estos planteles de bachillerato.

Al final de la auditoría se encontró que había 12.2 millones de pesos no comprometidos, es decir, ni ejercidos, ni tampoco como compromiso de un pago, así como no ejercidos 13.5 millones de pesos, lo anterior da un total de 25.8 millones de pesos, que junto con el dinero observado en los gastos de nómina, fueron regresados a la Tesorería.

En toda la auditoría de la Cuenta Pública 2021 en cuanto a nómina se observaron pagos por 296 mil 300 pesos en 7 categorías que rebasaron el número de plazas autorizadas, y 252 pagos por 989 mil 700 pesos a 40 trabajadores, por concepto de sueldo, los cuales no se ajustaron al tabulador autorizado.

En el transcurso de la auditoría, el Cecytec devolvió a la Tesorería de la Federación 985 mil 676 pesos por cancelación de una fuente de financiamiento del recurso federal, así como 300 mil 333 pesos por reintegros, con lo cual quedaron solventadas las irregularidades detectadas en la nómina.

Sin embargo, el reintegro del dinero a la Tesorería no salvó al Cecytec de una recomendación por parte de la ASF, para que establezca mecanismos de control para verificar que el personal que desempeña un puesto, cargo, comisión o preste servicios profesionales por honorarios en dos o más dependencias en los gobiernos federales, estatales o municipales, proporcione a la institución el formato de Compatibilidad de Empleo o su equivalente, con el propósito de asegurar que los horarios laborales fijados no interfieran entre sí, no se genere un conflicto de intereses en términos de las disposiciones aplicables y para que se proporcione la debida certeza para el devengo y pago de sueldos y salarios.