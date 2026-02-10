Rehabilitan empedrado en el Centro de Arteaga para potenciar turismo

Coahuila
/ 10 febrero 2026
    Rehabilitan empedrado en el Centro de Arteaga para potenciar turismo
    El Gobierno Municipal de Arteaga inició trabajos de rehabilitación en el empedrado de la avenida Román Cepeda, una de las vialidades más representativas del primer cuadro del municipio. FOTO: CORTESÍA

Los trabajos en la Avenida Román Cepeda buscan mejorar la movilidad y la seguridad vial

El Gobierno Municipal de Arteaga inició este 10 de febrero trabajos de rehabilitación en el empedrado de la Avenida Román Cepeda. Estas acciones se concentran en el primer cuadro de la cabecera municipal para mejorar la imagen urbana.

Bajo las instrucciones de la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, el personal de Servicios Primarios busca fortalecer la seguridad vial. El proyecto responde a la necesidad de ofrecer una mejor experiencia a quienes visitan el Centro Histórico.

TE PUEDE INTERESAR: Becas para médicos pasantes, menos de la mitad del salario mínimo y de JCF: diputado de Coahuila

Las labores se concentran en tramos con mayor desgaste, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la imagen urbana del Centro Histórico de Arteaga.
Las labores se concentran en tramos con mayor desgaste, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la imagen urbana del Centro Histórico de Arteaga. FOTO: CORTESÍA

Esta vialidad es clave, ya que forma parte del corredor turístico principal del municipio. Al ser uno de los puntos con mayor afluencia, su mantenimiento es vital para la economía local y los comerciantes de la zona.

“El mantenimiento en óptimas condiciones resulta fundamental no solo para la actividad económica, sino también para la movilidad cotidiana”, informaron las autoridades municipales respecto a la relevancia de intervenir esta arteria vial.

La administración 2025-2027, bajo el lema "Arteaga somos Todos", señaló que el embellecimiento de espacios públicos es un eje prioritario. Estas obras se consideran clave para el desarrollo comunitario y la salud de los habitantes.

Se detalló que contar con calles en buen estado contribuye directamente al orden y la limpieza del centro. “Favorece la dinámica comercial y garantiza espacios dignos para toda la población”, destacó el reporte de la dirección operativa.

Personal de Servicios Primarios realiza mantenimiento puntual en el empedrado, atendiendo afectaciones provocadas por el constante flujo vehicular.
Personal de Servicios Primarios realiza mantenimiento puntual en el empedrado, atendiendo afectaciones provocadas por el constante flujo vehicular. FOTO: CORTESÍA

El personal técnico trabajará en puntos específicos del empedrado que presentaban desgaste por el flujo vehicular constante. Con esto, se pretende evitar accidentes y facilitar el tránsito de paseantes nacionales y extranjeros que llegan al pueblo mágico.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener programas permanentes de infraestructura urbana. El objetivo es consolidar un municipio funcional que brinde servicios de calidad tanto a residentes como a los turistas.

