Rehabilitan empedrado en el Centro de Arteaga para potenciar turismo

El Gobierno Municipal de Arteaga inició este 10 de febrero trabajos de rehabilitación en el empedrado de la Avenida Román Cepeda. Estas acciones se concentran en el primer cuadro de la cabecera municipal para mejorar la imagen urbana. Bajo las instrucciones de la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, el personal de Servicios Primarios busca fortalecer la seguridad vial. El proyecto responde a la necesidad de ofrecer una mejor experiencia a quienes visitan el Centro Histórico.

Esta vialidad es clave, ya que forma parte del corredor turístico principal del municipio. Al ser uno de los puntos con mayor afluencia, su mantenimiento es vital para la economía local y los comerciantes de la zona. “El mantenimiento en óptimas condiciones resulta fundamental no solo para la actividad económica, sino también para la movilidad cotidiana”, informaron las autoridades municipales respecto a la relevancia de intervenir esta arteria vial. La administración 2025-2027, bajo el lema "Arteaga somos Todos", señaló que el embellecimiento de espacios públicos es un eje prioritario. Estas obras se consideran clave para el desarrollo comunitario y la salud de los habitantes. Se detalló que contar con calles en buen estado contribuye directamente al orden y la limpieza del centro. “Favorece la dinámica comercial y garantiza espacios dignos para toda la población”, destacó el reporte de la dirección operativa.