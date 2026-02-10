Becas para médicos pasantes, menos de la mitad del salario mínimo y de JCF: diputado de Coahuila

El diputado Sergio Velázquez Vázquez hizo un llamado a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que se actualice el monto del apoyo económico mensual que reciben las y los estudiantes de medicina, enfermería, odontología y psicología durante su servicio social. Según el legislador, los montos actuales deberían ser dignos y proporcionales a las jornadas de trabajo, las condiciones de riesgo y la responsabilidad profesional que implica este servicio.

En tribuna, expuso que en 2024, la Secretaría de Salud federal publicó un Acuerdo que determinó un incremento en las becas para pasantes del sector salud, estableciendo montos máximos de 3 mil 900 pesos para pasantes de medicina y 3 mil 700 pesos para pasantes de enfermería y odontología.

TE PUEDE INTERESAR: Rodeo Botas y Sombrero Saltillo 2026 combinará música regional, tradición y apoyo social

Pese a este ajuste, estos valores representan menos de la mitad del salario mínimo general para 2026, equivalente a 9 mil 582.47 pesos mensuales, y también son inferiores a las becas otorgadas por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga 9 mil 582 pesos al mes. En términos porcentuales, las becas del sector salud equivalen apenas al 40.7% de estos montos.

Según datos de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, solo en 2021 más de 34 mil pasantes ofrecieron sus servicios en clínicas, hospitales e institutos de la Secretaría de Salud federal y estatales, así como en otros hospitales públicos y privados. De ese total, alrededor de 6 mil realizaron su servicio social en comunidades alejadas del interior del país, lo que agrava las necesidades económicas asociadas con transporte, alimentación y vivienda.

El diputado Velázquez Vázquez advirtió que la situación refleja una profunda precarización que contrasta con la responsabilidad y carga laboral de los pasantes. El apoyo económico actual resulta insuficiente para cubrir gastos básicos, sobre todo en casos donde los estudiantes deben laborar lejos de sus hogares, enfrentando turnos prolongados y atención de urgencias.

Actualizar el monto del apoyo económico constituye, según el legislador, un imperativo ético, social y estratégico para fortalecer el Sistema Nacional de Salud en México. Además, representa una medida mínima de justicia laboral y equidad social para quienes sostienen la atención médica en las regiones más vulnerables del país.