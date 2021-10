Reportan fuera de peligro a obreros lesionados por explosión en AHMSA

MONCLOVA, COAH.- Los once trabajadores que sufrieron quemaduras en la explosión suscitada este 27 de octubre al interior de Laminadora en Caliente de la planta número 1 de Altos Hornos de México, fueron reportados fuera de peligro por los médicos de la clínica 7 del Seguro Social, cuatro de ellos ya fueron dados de alta, afirmó Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático.

Dijo son Pedro Torres Alvarado, André Gutiérrez García, Juan Valadez, Antonio Ruiz, Guadalupe Leija Morquecho, Daniel Macías, Noé Ortiz Garibay, Melchor Ortiz, Víctor Manuel Herrera, Adán Briseño y Carlos Ernesto Rodríguez (practicante) quienes se vieron involucrados, pero por fortuna están estables.

El líder sindical ingresó al área de urgencias en el hospital del IMSS e hizo contacto con todos los trabajadores, dijo que estaban estables, conscientes, pero incluso algunos de ellos ya de pie, reconoció que emocionalmente algunos están mal por la situación que vivieron al interior de la siderúrgica.

“Están estables, lógico traen dolor por la quemadura y el flamazo, tienen quemaduras en el rostro y otros en manos, hay uno que el más delicado tiene quemaduras de tercer grado, pero está consciente el muchacho”.

Destaco que los directivos de la empresa, también manifestaron su disposición para trasladarlos a otros hospitales de especialidades en caso de así requerirlo, sin embargo esto no se requirió, al filo de las 15:00 horas cuatro de ellos fueron dados de alta por los médicos.

Dijo que los comisionados de seguridad de la sección 147 el Sindicato estarán al pendiente de la evolución de la salud de los que aún se encuentran en el nosocomio, mientras tanto se realizan las investigaciones de como ocurrió el accidente para poder dar información a los medios de comunicación.

Destacó que no es constante este tipo de accidentes, sin embargo, aclaró que es una empresa de alto riesgo, desde que se entra a checar es complicado.

“Son cosas que pasan no solo en Altos Hornos, sino en empresas de alto riesgo, mucho de ellos no saben ni lo que pasó, solo el sonido por la explosión escucharon”.

En tanto Leija Escalante llamó a los obreros a que a partir de que crucen las puertas de las siderúrgicas uno y dos de Altos Hornos de México extremen precauciones y prevenir riesgos de cualquier tipo.

“Cuando no conocen un trabajo no lo hagan, cuando saben que su integridad está en peligro que no lo hagan, el contrato colectivo del trabajo los amparo, los invito a cuidarnos unos a otros”.