Reportan saldo blanco en operativo de regreso a clases en Saltillo

Con un reporte de saldo blanco inició el operativo de seguridad y vialidad por el regreso a clases en Saltillo, en el cual se desplegó la totalidad de la fuerza municipal para resguardar las escuelas y agilizar el tráfico. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, confirmó el balance positivo durante las primeras horas de la jornada escolar.

“Bueno, pues hasta ahorita no ha habido novedades, no ha habido relevancia, estamos muy al pendiente desde las primeras horas del día de hoy”, declaró Garza Félix. El funcionario detalló la cobertura policial desplegada: “En este operativo participa el total del estado de fuerza de la Comisaría de Seguridad, mil 271 elementos”. Garza Félix señaló que, por instrucciones del alcalde, se reforzaron las avenidas principales para evitar contratiempos e invitó a los conductores a salir con tiempo de sus domicilios. Por su parte, el alcalde Javier Díaz ratificó el informe presentado por la corporación policial al dar inicio a sus actividades.

“Totalmente saldo blanco fue lo que me reportaba ahorita el comisionado antes de iniciar el evento”, manifestó el edil respecto a los reportes de los elementos. Asimismo, el munícipe destacó la participación ciudadana en los entornos escolares a través de patrullajes y brigadas viales capacitadas de manera coordinada. “Tenemos en una muy buena cantidad de escuelas con el patrullaje de los padres de familia, donde los capacitamos, les damos un kit, uniforme, equipamiento y herramientas”, explicó Díaz. Finalmente, el alcalde aseguró que buscarán incrementar la presencia de estos comités de padres junto a la Comisaría para salvaguardar la integridad de los alumnos en los planteles.