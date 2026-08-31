Revisan 900 escuelas en Coahuila; detectan fallas en el 15% de los planteles

El titular de la dependencia, Alberto Neira, detalló que estas acciones derivaron de un diagnóstico previo aplicado al término del ciclo lectivo anterior. En dicho ejercicio, alrededor de 15 planteles reportaron situaciones que requerían la intervención de personal de infraestructura y Protección Civil.

La Dirección General de Protección Civil y Seguridad Escolar concluyó la inspección de 900 planteles de educación básica en Coahuila. Las revisiones permitieron identificar necesidades enfocadas principalmente en mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.

Las inspecciones se ejecutaron bajo un estricto protocolo que contempla 30 puntos de verificación dentro de las escuelas. De estos, 10 reactivos evalúan situaciones que podrían propiciar un riesgo inminente, mientras que el resto analiza aspectos de mantenimiento general.

En un porcentaje cercano al 15 por ciento de las escuelas revisadas se realizaron observaciones en mallas ciclónicas y bardas perimetrales. Neira aclaró que estas no representan un riesgo mayor inmediato, pero requieren mantenimiento preventivo a corto o mediano plazo.

“En este caso, la mayoría de los planteles revisados reportaron principalmente problemas con el impermeabilizante, con problemas de cableado eléctrico por instalaciones que realizaron los propios planteles”, expuso el funcionario sobre las incidencias halladas.

Las observaciones se concentraron en diversas áreas del estado, con mayor presencia en las regiones Centro y Laguna. Sin embargo, Neira enfatizó que las fallas responden al uso habitual de los inmuebles y no a omisiones graves de seguridad.

Por otra parte, se detectó que algunos planteles ya son intervenidos por el Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa. Debido a la ejecución de estas obras de reparación o retiro de áreas de riesgo, algunos inmuebles diferirán su inicio de clases.

Ante la proximidad de los frentes fríos y la presencia de altas temperaturas en el norte del estado, se mantendrá activo el protocolo preventivo oficial. La normativa establece la suspensión inmediata de actividades escolares cuando el termómetro supere los 40 °C.

“El resto de los planteles, que son alrededor de 550, tomando en cuenta los turnos matutinos y vespertinos, no reportaron situaciones de incidencias mayores”, puntualizó el titular de la dependencia respecto al balance global de las inspecciones.

La instrucción de la gubernatura es completar la revisión en la totalidad de las instituciones educativas de la entidad. El objetivo final es descartar cualquier factor de riesgo y garantizar un entorno seguro para la comunidad escolar.