Revisan 900 escuelas en Coahuila; detectan fallas en el 15% de los planteles

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Revisan 900 escuelas en Coahuila; detectan fallas en el 15% de los planteles
    Las autoridades mantienen un protocolo preventivo para atender riesgos en los planteles y condiciones extremas de temperatura. ARCHIVO
Manuel Rodríguez
por Manuel Rodríguez

COMPARTIR

TEMAS


Escuelas

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Sedu

Protección Civil revisó 900 escuelas de Coahuila y detectó principalmente necesidades de mantenimiento preventivo

La Dirección General de Protección Civil y Seguridad Escolar concluyó la inspección de 900 planteles de educación básica en Coahuila. Las revisiones permitieron identificar necesidades enfocadas principalmente en mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.

El titular de la dependencia, Alberto Neira, detalló que estas acciones derivaron de un diagnóstico previo aplicado al término del ciclo lectivo anterior. En dicho ejercicio, alrededor de 15 planteles reportaron situaciones que requerían la intervención de personal de infraestructura y Protección Civil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/manolo-jimenez-gobernador-de-coahuila-acudira-a-informe-de-sheinbaum-anticipa-posible-visita-presidencial-EH23173513

Las inspecciones se ejecutaron bajo un estricto protocolo que contempla 30 puntos de verificación dentro de las escuelas. De estos, 10 reactivos evalúan situaciones que podrían propiciar un riesgo inminente, mientras que el resto analiza aspectos de mantenimiento general.

En un porcentaje cercano al 15 por ciento de las escuelas revisadas se realizaron observaciones en mallas ciclónicas y bardas perimetrales. Neira aclaró que estas no representan un riesgo mayor inmediato, pero requieren mantenimiento preventivo a corto o mediano plazo.

“En este caso, la mayoría de los planteles revisados reportaron principalmente problemas con el impermeabilizante, con problemas de cableado eléctrico por instalaciones que realizaron los propios planteles”, expuso el funcionario sobre las incidencias halladas.

Las observaciones se concentraron en diversas áreas del estado, con mayor presencia en las regiones Centro y Laguna. Sin embargo, Neira enfatizó que las fallas responden al uso habitual de los inmuebles y no a omisiones graves de seguridad.

Por otra parte, se detectó que algunos planteles ya son intervenidos por el Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa. Debido a la ejecución de estas obras de reparación o retiro de áreas de riesgo, algunos inmuebles diferirán su inicio de clases.

Ante la proximidad de los frentes fríos y la presencia de altas temperaturas en el norte del estado, se mantendrá activo el protocolo preventivo oficial. La normativa establece la suspensión inmediata de actividades escolares cuando el termómetro supere los 40 °C.

“El resto de los planteles, que son alrededor de 550, tomando en cuenta los turnos matutinos y vespertinos, no reportaron situaciones de incidencias mayores”, puntualizó el titular de la dependencia respecto al balance global de las inspecciones.

La instrucción de la gubernatura es completar la revisión en la totalidad de las instituciones educativas de la entidad. El objetivo final es descartar cualquier factor de riesgo y garantizar un entorno seguro para la comunidad escolar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Escuelas

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Sedu

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump, ‘El Tirador’

Trump, ‘El Tirador’
Defender el Cañón de Fernández, la última resistencia de los laguneros

Defender el Cañón de Fernández, la última resistencia de los laguneros
true

Coahuila: Póker de alcaldes afianzan al senador Gabriel Elizondo
Tras inconformarse con la cuenta, cliente golpea a mesero con una botella en Il Mercato de Saltillo

Tras inconformarse con la cuenta, cliente golpea a mesero con una botella en Il Mercato de Saltillo
Este domingo, familiares de personas desaparecidas salieron a las calles a exigir justicia.

Coahuila: Sin rastro del 70% de los desaparecidos del 2000 a la fecha
Niños y jóvenes pueden participar en actividades de orientación, caminatas, pionerismo y técnicas de campismo.

Scouts en Saltillo: dónde están los grupos, edades y cómo inscribirse

Una persona observa las aguas crecidas del río Trishuli en Galchhi, Distrito de Dhading, Nepal, el 30 de agosto del 2026.

Nepal advierte sobre posibles nuevas inundaciones; suman 800 muertos registrados
Un cohete Falcon Heavy de SpaceX despega desde el complejo de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy con el Telescopio Roman del observatorio espacial a bordo, el domingo 30 de agosto de 2026, en Cabo Cañaveral, Florida.

La NASA lanza su nuevo telescopio espacial para explorar el universo oculto en EU