Reportan saldo blanco en robo de ganado en Ramos Arizpe durante 2025 y 2026

Coahuila
/ 21 enero 2026
    Reportan saldo blanco en robo de ganado en Ramos Arizpe durante 2025 y 2026
    Dirección de Desarrollo Rural afirma que no se han presentado denuncias. FOTO: ESPECIAL

Sinergia entre autoridades estatales y municipales logra mantener bajo control el abigeato en la región

La directora de Desarrollo Rural de Ramos Arizpe, Maribel Marty Garza, informó que el abigeato en el municipio se mantiene bajo control absoluto. Durante el periodo 2025 y lo que va de 2026, no se han registrado denuncias formales por robo de ganado en las oficinas locales.

“Gracias a Dios ahorita no hemos tenido reportes de robo de ganado. Ha estado controlado gracias a la sinergia que han hecho el gobierno del estado y el gobierno municipal”, señaló la funcionaria, destacando la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Tomás Gutiérrez.

Marty Garza enfatizó que la ausencia de quejas es un indicador positivo para el sector. “Ahorita no hemos tenido muchas quejas. Bueno, de hecho, ninguna ahí en lo que viene siendo el municipio, en el departamento de desarrollo rural”, puntualizó la directora.

La funcionaria aclaró que, aunque existen incidentes menores entre predios, estos no califican como delitos. “Desde el 2025... ni un solo caso de robo... hay algunos casos, pero no son como robos, sino que los animales se salen y entran a otro predio”, explicó.

Ante esta situación, la dirección mantiene una comunicación constante con los productores para resolver malentendidos vecinales. “Luego ya andan platicando entre ellos para que les regresen los animales. Pero robo, robo de ganado, gracias a Dios abigeato, no hemos tenido”, reiteró.

Como medida preventiva, la autoridad municipal emitió recomendaciones clave para los ganaderos locales. “Nosotros siempre como primera recomendación es que tengan su fierro de herrar registrado para que los animales estén señalados”, comentó Maribel Marty Garza.

Además, subrayó la importancia de la delimitación física de las propiedades para evitar conflictos legales. “También les hacemos mucho énfasis en que circulen sus predios porque luego... se pueden meter también en problemas de que les estén cobrando los daños que hacen en otros predios”.

Respecto a la regularización administrativa, la funcionaria recordó que el año pasado fue fundamental para el padrón ganadero. “Al menos en lo que fue el año pasado, tuvimos alrededor de 400 revalidaciones de fierro. El 2025 fue año de revalidación”, detalló sobre el proceso quinquenal.

Actualmente, Ramos Arizpe cuenta con un padrón sólido y actualizado para la vigilancia del sector. “Son más de 400 productores que existen en lo que viene siendo el municipio de Ramos Arizpe que están registrados”, concluyó la titular de Desarrollo Rural.

