Mantienen vigilancia por gusano barrenador; operan 180 puntos de muestreo en Coahuila

Coahuila
/ 21 enero 2026
    Los casos graves se presentan principalmente cuando el ganado anda suelto y no es atendido oportunamente, informa la Secretaría. FOTO: ESPECIAL
Sarah Estrada
El secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, informó que se mantienen activos 28 oficiales de inspección sanitaria en la entidad

El gusano barrenador continúa siendo una de las principales preocupaciones sanitarias para el sector ganadero en Coahuila, por lo que el estado continua con el esquema de vigilancia y muestreo, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), Jesús María Montemayor Garza.

Al respecto, comentó que si bien se trata de una plaga que afecta directamente al ganado, pero que puede ser atendida si se detecta de manera oportuna. “Es una enfermedad que puede ser curable si se detecta a tiempo; los casos graves se presentan cuando el ganado anda suelto y no lo encuentran”, dijo. Agregó que, hasta el momento, no se tienen registros de mortalidad en la entidad por esta causa.

TE PUEDE INTERESAR: Gusano barrenador rompe contención y llega al centro de México

Como parte de las acciones preventivas, indicó que continúan los muestreos en 180 puntos distribuidos en el estado, a través de trampas para la detección de la mosca transmisora. “Seguimos con los muestreos, seguimos con el monitoreo constante”, afirmó.

El titular de la SDR Coahuila añadió que, para fortalecer estas labores, próximamente el gobernador realizará la entrega de más equipamiento, casetas y unidades, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier brote.

TE PUEDE INTERESAR: Se reducen 57% casos activos de gusano barrenador en México

Respecto al panorama regional, reconoció que el sureste del país mantiene una alta incidencia de casos activos, los cuales se atienden conforme se van detectando. Por esta razón, explicó, se mantiene una barrera sanitaria en el Istmo de Tehuantepec, como medida de contención. “Se van curando unos, se van detectando otros, pero el caso del sureste sigue, por eso está la barrera sanitaria”.

Finalmente, advirtió que la aparición de casos en estados como el registrado en Tamaulipas, representa un reto adicional. “Es un estado exportador y eso dificulta aún más la reapertura”, dijo.

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

