Resaca de Año Nuevo: carnes asadas y cohetes dejan aire extremadamente malo en Torreón

TORREÓN, COAH.- Lo que para miles de familias laguneras fue una noche de convivencia aparentemente inofensiva —reunirse a asar carne, encender el carbón y celebrar el Año Nuevo— terminó por convertirse en un factor de riesgo colectivo.

La suma de cientos de asadores encendidos de manera simultánea, junto con el uso de pirotecnia y algunos incendios registrados durante la madrugada, provocó un severo deterioro en la calidad del aire de Torreón.

Durante las primeras horas de este 1 de enero, los centros de monitoreo de la Dirección de Medio Ambiente reportaron niveles de contaminación clasificados como “extremadamente malos”, una condición que obligó a emitir alertas y recomendaciones sanitarias para la población.