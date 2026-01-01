Amplía plazo el INE: el 10 de febrero es la fecha límite para actualización de datos

MONCLOVA, COAH.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila mantendrá abiertos los módulos del Registro Federal de Electores (RFE) hasta el próximo 10 de febrero, plazo límite para realizar trámites que impliquen modificaciones al padrón electoral, en cumplimiento a un acuerdo aprobado por el Consejo General del INE con miras al proceso electoral de 2026.

Así lo informó el vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 03, con sede en Monclova, quien detalló que cualquier actualización al padrón deberá concretarse antes de esa fecha, a fin de garantizar la correcta integración de las listas nominales.

El funcionario explicó que dentro de estos trámites se incluyen el cambio de domicilio, la inscripción al padrón electoral por primera vez, la corrección de datos personales y el reemplazo de credenciales por vigencia. Derivado de este acuerdo, señaló, el personal del INE estará laborando de manera continua durante las próximas semanas para atender la demanda ciudadana.

Destacó que el propio 10 de febrero se implementará una jornada extraordinaria, ya que los módulos trabajarán durante 24 horas continuas, con el objetivo de atender a todas las personas que acudan y evitar que algún ciudadano quede fuera del padrón por falta de atención.

El vocal del RFE reiteró que antes del cierre del plazo se podrán realizar todos los trámites de actualización, e hizo especial énfasis en las credenciales con terminación 25, las cuales perderán su vigencia como identificación oficial a partir del 1 de enero de 2026.

No obstante, aclaró que dichas credenciales seguirán siendo válidas exclusivamente para efectos electorales durante el proceso correspondiente, aunque ya no serán aceptadas como identificación en instituciones bancarias o dependencias gubernamentales a partir de esa fecha.

Ante este escenario, recomendó a la ciudadanía acudir con anticipación a realizar el trámite de reemplazo por vigencia, a fin de contar con una credencial actualizada tanto para fines electorales como administrativos.

Finalmente, puntualizó que una vez concluido el plazo del 10 de febrero ya no se podrán realizar trámites que modifiquen el padrón o la lista nominal, y únicamente se permitirá la reimpresión de credenciales sin cambio de datos, para casos de extravío o deterioro. Subrayó que mantener actualizado el padrón fortalece la certeza electoral y garantiza el derecho al voto de la ciudadanía.