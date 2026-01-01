Resaca de Año Nuevo: carnes asadas y cohetes dejan aire tóxico en Torreón
Autoridades alertan que prácticas comunes, como asar carne, pueden dañar la salud cuando se hacen de forma masiva
TORREÓN, COAH.- Lo que para miles de familias laguneras fue una noche de convivencia aparentemente inofensiva —reunirse a asar carne, encender el carbón y celebrar el Año Nuevo— terminó por convertirse en un factor de riesgo colectivo.
La suma de cientos de asadores encendidos de manera simultánea, junto con el uso de pirotecnia y algunos incendios registrados durante la madrugada, provocó un severo deterioro en la calidad del aire de Torreón.
Durante las primeras horas de este 1 de enero, los centros de monitoreo de la Dirección de Medio Ambiente reportaron niveles de contaminación clasificados como “extremadamente malos”, una condición que obligó a emitir alertas y recomendaciones sanitarias para la población.
Aunque conforme avanzó el día el índice descendió a “muy malo”, el aire continuó representando un peligro para la salud.
Especialistas advierten que un ambiente enrarecido por partículas contaminantes no es un problema menor. Las PM2.5 y PM10, generadas por la combustión de carbón, leña y fuegos artificiales, pueden alojarse profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo, incrementando el riesgo de crisis respiratorias, afecciones cardíacas, irritación ocular y agravamiento de enfermedades crónicas.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y acudir al médico ante la aparición de síntomas como dificultad para respirar, ardor en garganta o pecho, mareos o tos persistente, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios o cardiovasculares.
El episodio dejó en evidencia que prácticas cotidianas y socialmente aceptadas, como la carne asada, pueden tener consecuencias graves cuando se realizan de forma masiva, recordando que la calidad del aire es una responsabilidad compartida y que las decisiones individuales, multiplicadas, impactan en la salud de toda la comunidad.