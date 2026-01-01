Resaca de Año Nuevo: carnes asadas y cohetes dejan aire tóxico en Torreón

Coahuila
/ 1 enero 2026
    Resaca de Año Nuevo: carnes asadas y cohetes dejan aire tóxico en Torreón
    Los cientos y cientos de asadores encendidos al mismo tiempo, contribuyeron al aumento de partículas contaminantes. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Autoridades alertan que prácticas comunes, como asar carne, pueden dañar la salud cuando se hacen de forma masiva

TORREÓN, COAH.- Lo que para miles de familias laguneras fue una noche de convivencia aparentemente inofensiva —reunirse a asar carne, encender el carbón y celebrar el Año Nuevo— terminó por convertirse en un factor de riesgo colectivo.

La suma de cientos de asadores encendidos de manera simultánea, junto con el uso de pirotecnia y algunos incendios registrados durante la madrugada, provocó un severo deterioro en la calidad del aire de Torreón.

TE PUEDE INTERESAR: Amplía plazo el INE: el 10 de febrero es la fecha límite para actualización de datos

Durante las primeras horas de este 1 de enero, los centros de monitoreo de la Dirección de Medio Ambiente reportaron niveles de contaminación clasificados como “extremadamente malos”, una condición que obligó a emitir alertas y recomendaciones sanitarias para la población.

$!Las celebraciones nocturnas tuvieron efectos visibles en el ambiente al amanecer.
Las celebraciones nocturnas tuvieron efectos visibles en el ambiente al amanecer. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Aunque conforme avanzó el día el índice descendió a “muy malo”, el aire continuó representando un peligro para la salud.

Especialistas advierten que un ambiente enrarecido por partículas contaminantes no es un problema menor. Las PM2.5 y PM10, generadas por la combustión de carbón, leña y fuegos artificiales, pueden alojarse profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo, incrementando el riesgo de crisis respiratorias, afecciones cardíacas, irritación ocular y agravamiento de enfermedades crónicas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y acudir al médico ante la aparición de síntomas como dificultad para respirar, ardor en garganta o pecho, mareos o tos persistente, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios o cardiovasculares.

El episodio dejó en evidencia que prácticas cotidianas y socialmente aceptadas, como la carne asada, pueden tener consecuencias graves cuando se realizan de forma masiva, recordando que la calidad del aire es una responsabilidad compartida y que las decisiones individuales, multiplicadas, impactan en la salud de toda la comunidad.

Temas


Contaminación
Calidad del aire
Celebraciones

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El termómetro marcó cinco grados centígrados en sectores cercanos a la sierra, donde familias salieron de sus tejabanes para buscar calor alrededor de fogatas improvisadas.

El frío cala más hondo en los tejabanes cercanos a la sierra de Saltillo
Autoridades estatales informaron que, pese a que el chofer fue detenido y el accidente dejó al menos 10 personas lesionadas, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal por parte de los afectados.

Sin denuncias por accidente de la ruta 7A embestida por el tren en Saltillo: FGE sigue a la espera
true

Interoceánico, Zambada, Arriaga o el fin de una visión de Estado
Autoridades de Protección Civil mantienen operativos en mercados sobre ruedas y acciones coordinadas con la Policía Cibernética para detectar la comercialización ilegal de pirotecnia en línea.

Venta de pirotecnia persiste en Saltillo a través de redes sociales
Sobre durmientes podridos

Sobre durmientes podridos
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Saltillo recorren cruceros y zonas de alta afluencia para detectar y retirar la venta ilegal de pirotecnia durante la temporada decembrina.

Aseguran 5 kilos de pirotecnia en Saltillo; vigilarán venta en redes sociales

El Museo de las Aves de Saltillo advirtió que la pirotecnia genera estrés extremo en aves y mascotas domésticas, lo que puede provocar desorientación, huida y, en casos graves, la muerte.

Museo de las Aves de Saltillo advierte riesgos para aves por uso de pirotecnia en fin de año
true

Mi unicornio azul ayer se me perdió