Resbala en escalones mojados y termina hospitalizado con posible fractura en Parras
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La acumulación de lodo y humedad en los escalones, derivada de las lluvias recientes, habría provocado condiciones de riesgo para quienes transitan por el Parque Hundido
Se registró un accidente en los escalones del Parque Hundido, donde un hombre sufrió una caída tras resbalar en el interior de este espacio público, en Parras.
De acuerdo con la información proporcionada, el incidente se habría originado por la acumulación de lodo y humedad derivada de las lluvias recientes, lo que volvió resbaladiza la superficie. Como consecuencia de la caída, la persona resultó lesionada y se estima que presenta una posible fractura en el pie izquierdo.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y, posteriormente, lo trasladaron a una institución de seguridad social para que recibiera atención médica especializada.
Elementos de la autoridad también se presentaron en el sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. No se reportaron otras personas involucradas ni daños adicionales.