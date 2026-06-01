Resbala en escalones mojados y termina hospitalizado con posible fractura en Parras

Se registró un accidente en los escalones del Parque Hundido, donde un hombre sufrió una caída tras resbalar en el interior de este espacio público, en Parras.

De acuerdo con la información proporcionada, el incidente se habría originado por la acumulación de lodo y humedad derivada de las lluvias recientes, lo que volvió resbaladiza la superficie. Como consecuencia de la caída, la persona resultó lesionada y se estima que presenta una posible fractura en el pie izquierdo.