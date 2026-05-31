Acereros frena a Saraperos en duelo de poder, pero Saltillo gana el Clásico de Coahuila

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    Acereros frena a Saraperos en duelo de poder, pero Saltillo gana el Clásico de Coahuila
    Acereros de Monclova venció 6-5 a Saraperos de Saltillo en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, aunque la Nave Verde ganó la serie del Clásico de Coahuila 2-1. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO/FACEBOOK

Monclova venció 6-5 a Saltillo en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle para evitar la barrida; aun así, la Nave Verde se quedó con la serie 2-1 en la LMB 2026

El Clásico de Coahuila cerró con dramatismo, batazos largos y una reacción que estuvo cerca de cambiar la historia. Los Acereros de Monclova derrotaron 6-5 a los Saraperos de Saltillo en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, resultado con el que la Furia Azul evitó la barrida; sin embargo, la serie quedó en manos de la Nave Verde por 2-1 dentro de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Saltillo llegó al tercer juego con la misión de completar la limpia después de imponerse 4-1 en el arranque del Clásico Coahuilense y 9-4 en el segundo compromiso, este último con un ataque de seis carreras en la décima entrada.

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Monclova respondió desde la primera entrada con una ofensiva explosiva. Luis González abrió la pizarra con cuadrangular solitario por el jardín izquierdo; Rodolfo Amador siguió con otro batazo de vuelta entera entre derecho y central, y Balbino Fuenmayor también se fue para la calle para colocar el 3-0 ante Manny Barreda.

La ventaja creció en la quinta baja, cuando Amador volvió a castigar el pitcheo visitante con su segundo jonrón de la noche y sexto de la temporada, para mover la pizarra 4-0. Saraperos comenzó a meterse al juego en la sexta con doblete productor de Fernando Villegas, que mandó al plato a Danny Ortiz.

La reacción grande de Saltillo llegó en la séptima alta. Thairo Estrada produjo una con sencillo, Danny Ortiz empujó otra en jugada de out forzado y Luis Guillorme conectó imparable al derecho para remolcar dos carreras más, con lo que Saraperos le dio la vuelta momentánea al juego 5-4.

Pero Acereros no se quedó abajo. En el cierre del séptimo capítulo, Alan Trejo empató el encuentro con cuadrangular por el jardín izquierdo. Una entrada después, David Hensley apareció con el batazo decisivo: jonrón por el derecho para poner el 6-5 definitivo y devolverle la ventaja a Monclova.

Saltillo tuvo oportunidad de responder en la novena, pero Ryley Gilliam cerró la puerta tras retirar a Luis Guillorme, Fernando Villegas y Orlando Piña, quien entró como bateador emergente por Alex Mejía. Con ello, Acereros rescató el último juego del Clásico de Coahuila y evitó ser barrido en casa.

Pese al tropiezo, Saraperos salió de Monclova con saldo positivo al ganar la serie 2-1, un resultado valioso por tratarse de una rivalidad directa y por la forma en la que compitió durante los tres encuentros. Acereros, por su parte, encontró oxígeno con una noche de poder que incluyó jonrones de González, Amador, Fuenmayor, Trejo y Hensley.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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