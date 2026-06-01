Encuestas Coahuila: Elecciones a diputados locales 2026

La encuesta de Electoralia se aplicó del 13 al 17 de mayo; la de Gobernarte , del 15 al 20 de mayo, y la de Rubrum, del 21 al 22 de mayo. Sus metodologías, aunque distintas, abordaron a los habitantes de los 16 distritos para conocer sus preferencias electorales: Electoralia realizó 600 entrevistas, combinando llamadas telefónicas y redes sociales; Gobernarte hizo 585 entrevistas telefónicas; y Rubrum también aplicó llamadas, pero no precisa el número. Las tres empresas encuestadoras aseguran tener un nivel de confianza del 95 por ciento para validar sus resultados, con un margen de error que va de ±1.96 a 3.8 por ciento.

En esta entrega analizo tres encuestas realizadas por distintas empresas sobre la intención del voto de los coahuilenses en esta contienda electoral por el Congreso Local que finaliza el 7 de junio.

Primero realizaré el promedio de los resultados de las tres encuestas para visualizar de manera unificada el posicionamiento de los candidatos del PRI/UDC y de Morena/PT, con sus porcentajes de diferencia. Luego precisaré el promedio general que separa a esos partidos según los resultados de los sondeos.

Distrito 1: Francisco Navarro (PRI) con un promedio de 37.66 por ciento contra un 23.83 por ciento de Alma González (Morena). La diferencia promedio es de 13.83 por ciento.

Distrito 2: Guillermo Ruiz (PRI) alcanza 40.73 por ciento contra Mayra Rangel (Morena), con 26.33 por ciento. La diferencia es de 14.4 por ciento.

Distrito 3: Claudia Garza (PRI) con 34.46 por ciento, contra Jesús Z. Cruz (PT), 23.9 por ciento. La diferencia es de 10.56 por ciento.

Distrito 4: Cristina Amezcua (PRI) obtiene 32.53 por ciento contra Delia Hernández (Morena), con 20.03 por ciento. La diferencia es de 12.5 por ciento.

Distrito 5: Esra Cavazos (PRI) con 34.63 por ciento contra Alfonso Almeraz (Morena) con 24.6 por ciento. La diferencia es de 10.03 puntos.

Distrito 6: Héctor García (PRI) con 39 por ciento contra Antonio Flores (PT) con 23.01 por ciento. La diferencia es de 15.99 por ciento.

Distrito 7: Sol Luna (PRI), 34.63 por ciento, contra Mónica Guerra (Morena), 25.83 por ciento. La diferencia es de 8.8 puntos.

Distrito 8: Ximena Villarreal (PRI) 30.93 por ciento contra Lucía Zorrilla (PT) 24.43 por ciento. La diferencia es de 6.5 puntos.

Distrito 9: Verónica Martínez (PRI) con 35.36 por ciento contra Antonio Attolini (Morena), 28.8 por ciento. La diferencia es de 6.56 por ciento.

Distrito 10: Felipe González (PRI) aventaja con 33.23 por ciento contra Rocío de Aguinaga (Morena) con 27 por ciento. La diferencia es de 6.23 puntos.

Distrito 11: Hugo Dávila (PRI) alcanza 35.83 por ciento contra Fernando Hernández (Morena), con 27.63 por ciento. La diferencia es de 8.2 por ciento.

Distrito 12: José María Morales (PRI) va al frente con 40.86 por ciento contra Esthela Flores (PT) 19.73 por ciento. La diferencia es de 21.13 por ciento.

Distrito 13: Luz Elena Morales (PRI) avanza con 34.76 por ciento contra un 24.83 por ciento de Josefina Flores (PT); una diferencia de 9.93 por ciento.

Distrito 14: María del Mar Arroyo (PRI) 33.63 por ciento contra Eduardo Hernández (Morena) 24 por ciento. La diferencia es de 9.63 por ciento.

Distrito 15: Eduardo Medrano (PRI) 33.76 por ciento contra Alberto Hurtado (Morena) 23.8 por ciento. La diferencia es de 9.96 por ciento.

Y Distrito 16: Álvaro Moreira (PRI) 37.43 por ciento contra Alejandra Salazar (Morena) 25.5 por ciento. La diferencia es de 11.93 por ciento.

Estos son los resultados promedio de las tres encuestas por distrito con su porcentaje de diferencia entre candidatos priistas y morenistas/petistas. La diferencia total promedio entre el PRI/UDC y Morena/PT es 11.02 por ciento en estas elecciones.

Los candidatos priistas de los distritos 8 (6.5 por ciento de diferencia), 9 (6.56) y 10 (6.23) están obligados, para evitar sorpresas, a movilizar de manera óptima a sus partidarios el día “D”. Lo mismo con los tricolores de los distritos 7 (8.8) y 11 (8.2).

La dirigencia estatal del PRI lo hará, con la disciplina y profesionalidad que le caracteriza, en los 16 distritos, para asegurar el carro completo que, con anticipación, atropelló a Andy López en su torpe huida para evitar la vergüenza de su derrota en Coahuila.

Sin embargo, apreciado lector, su voto útil antimorena por la alianza PRI/UDC es indispensable. No se confíe. Promueva ese voto entre sus cercanos y asegúrense de acudir juntos a las urnas el próximo domingo 7 de junio. Coahuila, usted y los suyos no merecen menos.