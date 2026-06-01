Huye conductor tras impactarse contra barda en Parras; autoridades aseguran la unidad
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El vehículo fue asegurado por las autoridades y trasladado al corralón municipal, donde permanecerá bajo resguardo hasta que comparezca su propietario
Durante la madrugada de ayer domingo, en Parras, se recibió el reporte de un percance vial en el cruce antes mencionado. Elementos de Seguridad Pública acudieron de inmediato para tomar conocimiento de los hechos y verificar lo sucedido.
Al llegar al sitio, localizaron un automóvil que había impactado contra una barda, presentando daños de consideración en toda la parte frontal de la unidad. Sin embargo, al inspeccionar el entorno y el interior del vehículo, se constató que este se encontraba abandonado, ya que sus ocupantes se habían retirado del lugar antes de la llegada de las autoridades, sin reportar lo ocurrido.
Tras la valoración correspondiente, se determinó que no hubo personas lesionadas ni daños a terceros, registrándose únicamente afectaciones materiales en la unidad involucrada. Posteriormente, se procedió al traslado del vehículo al corralón municipal mediante una grúa para su resguardo.
Las autoridades informaron que se espera la comparecencia del propietario o responsable del automóvil para reclamar la unidad. Una vez que se presente, se le aplicarán las multas y sanciones administrativas correspondientes por las infracciones cometidas y por abandonar el vehículo tras el percance. Asimismo, se integrará el expediente respectivo para determinar las responsabilidades correspondientes.