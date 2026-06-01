Huye conductor tras impactarse contra barda en Parras; autoridades aseguran la unidad

Durante la madrugada de ayer domingo, en Parras, se recibió el reporte de un percance vial en el cruce antes mencionado. Elementos de Seguridad Pública acudieron de inmediato para tomar conocimiento de los hechos y verificar lo sucedido.

Al llegar al sitio, localizaron un automóvil que había impactado contra una barda, presentando daños de consideración en toda la parte frontal de la unidad. Sin embargo, al inspeccionar el entorno y el interior del vehículo, se constató que este se encontraba abandonado, ya que sus ocupantes se habían retirado del lugar antes de la llegada de las autoridades, sin reportar lo ocurrido.