Ucrania golpea objetivos energéticos rusos y niega haber atacado una planta nuclear ocupada

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    Ucrania golpea objetivos energéticos rusos y niega haber atacado una planta nuclear ocupada
    Se informó que no se ha determinado cual fue el alcance de los daños de la refinería atacada que ha estado abasteciendo el esfuerzo bélico de Moscú ESPECIAL.

Esta nación ha redoblado sus ataques en los últimos meses contra instalaciones de petróleo y gas de Rusia

Ucrania rechazó haber atacado la central nuclear de Zaporiyi en Rusia mientras Kiev lanzaba nuevos ataques contra instalaciones energéticas rusas.

De acuerdo a lo que se informó los drones ucranianos atacaron la refinería de Saratov, en el suroeste de Rusia, la cual pertenece a la empresa petrolera estatal rusa Rosneft, donde se originó un “incendio a gran escala”.

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Por su parte el gobernador local Roman Busargin aseguró que drones ucranianos dañaron infraestructura civil, pero no dio más detalles.

Ucrania ha afirmando que el sector energético ayuda a financiar y alimenta directamente la invasión de Moscú, que ya supera los cuatro años.

“Esta noche, nuestros soldados aplicaron las sanciones de largo alcance de Ucrania contra una refinería de petróleo en Saratov, Rusia — aproximadamente a 700 kilómetros (435 millas) de la línea del frente. Un logro significativo”, escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en redes sociales más tarde el domingo.

Por otro lado, los restos de un dron también provocaron un incendio en una instalación de almacenamiento de combustible en la región de Rostov, en el suroeste de Rusia, donde os residentes de viviendas cercanas fueron evacuados.

El Estado Mayor de Ucrania confirmó el domingo que sus fuerzas fueron responsables del ataque contra la instalación en la localidad de Matveev Kurgan. Las autoridades locales dijeron que un ataque con dron contra el depósito había provocado un “incendio a gran escala”.

Asimismo se informó que Ucrania también atacó la estación de bombeo de Lazarevo en la región rusa de Kirov, que se ubica al noroeste de Moscú y a más de 1.200 kilómetros (745 millas) de territorio controlado por Ucrania. La estación ayuda a transportar petróleo ruso desde Siberia a Bielorrusia.

El gobernador regional Alexander Sokolov informó, sin entrar en detalles, que drones alcanzaron una instalación en la región de Kirov.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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