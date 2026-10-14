Rescatan a dos menores en domicilio donde consumían sustancias en Parras; son canalizadas a Pronnif
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El operativo se realizó en la colonia Valle de Parras, luego de una denuncia ciudadana; las autoridades buscan esclarecer las condiciones en que se encontraban las adolescentes
PARRAS, COAH.— Elementos de las corporaciones de seguridad municipal y estatal realizaron un operativo en un domicilio ubicado en la calle Higo, de la colonia Valle de Parras, tras recibir reportes sobre la presencia de personas menores de edad en el interior del inmueble.
Los hechos se registraron cerca del mediodía de este lunes, cuando se recibió una denuncia que alertó sobre la situación. Al ingresar al lugar, las autoridades localizaron a dos alumnas menores de edad del CBTA número 21, quienes se encontraban en el interior del domicilio.
Según los primeros informes, las jóvenes acudían diariamente al lugar para divertirse e ingerir bebidas. Al llegar los elementos de seguridad, otras personas huyeron a través de domicilios aledaños para darse a la fuga.
Las dos menores fueron resguardadas por las autoridades y, conforme a los protocolos de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, fueron puestas a disposición de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), para su valoración y atención, así como para notificar a sus familiares.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar si hay personas adultas responsables que permitían o facilitaban el acceso de las menores al inmueble, así como establecer el origen de las sustancias y bebidas que se encontraban en el lugar.
Asimismo, hicieron un llamado a padres de familia y tutores a mantener una comunicación constante con sus hijas, hijos y pupilos, además de supervisar sus entornos y horarios para prevenir situaciones de riesgo.