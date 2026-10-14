Rescatan a dos menores en domicilio donde consumían sustancias en Parras; son canalizadas a Pronnif

PARRAS, COAH.— Elementos de las corporaciones de seguridad municipal y estatal realizaron un operativo en un domicilio ubicado en la calle Higo, de la colonia Valle de Parras, tras recibir reportes sobre la presencia de personas menores de edad en el interior del inmueble. Los hechos se registraron cerca del mediodía de este lunes, cuando se recibió una denuncia que alertó sobre la situación. Al ingresar al lugar, las autoridades localizaron a dos alumnas menores de edad del CBTA número 21, quienes se encontraban en el interior del domicilio.

Según los primeros informes, las jóvenes acudían diariamente al lugar para divertirse e ingerir bebidas. Al llegar los elementos de seguridad, otras personas huyeron a través de domicilios aledaños para darse a la fuga.

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