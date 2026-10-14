Rescatan a dos menores en domicilio donde consumían sustancias en Parras; son canalizadas a Pronnif

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Rescatan a dos menores en domicilio donde consumían sustancias en Parras; son canalizadas a Pronnif
    Elementos de seguridad municipal y estatal participaron en el operativo realizado en la colonia Valle de Parras. TOMADAS DEL VIDEO

El operativo se realizó en la colonia Valle de Parras, luego de una denuncia ciudadana; las autoridades buscan esclarecer las condiciones en que se encontraban las adolescentes

PARRAS, COAH.— Elementos de las corporaciones de seguridad municipal y estatal realizaron un operativo en un domicilio ubicado en la calle Higo, de la colonia Valle de Parras, tras recibir reportes sobre la presencia de personas menores de edad en el interior del inmueble.

Los hechos se registraron cerca del mediodía de este lunes, cuando se recibió una denuncia que alertó sobre la situación. Al ingresar al lugar, las autoridades localizaron a dos alumnas menores de edad del CBTA número 21, quienes se encontraban en el interior del domicilio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vinculan-a-proceso-a-mujer-detenida-con-cuatro-armas-y-16-cargadores-en-piedras-negras-HF24122500

Según los primeros informes, las jóvenes acudían diariamente al lugar para divertirse e ingerir bebidas. Al llegar los elementos de seguridad, otras personas huyeron a través de domicilios aledaños para darse a la fuga.

Las dos menores fueron resguardadas por las autoridades y, conforme a los protocolos de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, fueron puestas a disposición de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), para su valoración y atención, así como para notificar a sus familiares.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar si hay personas adultas responsables que permitían o facilitaban el acceso de las menores al inmueble, así como establecer el origen de las sustancias y bebidas que se encontraban en el lugar.

Asimismo, hicieron un llamado a padres de familia y tutores a mantener una comunicación constante con sus hijas, hijos y pupilos, además de supervisar sus entornos y horarios para prevenir situaciones de riesgo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Menores De Edad
Seguridad

Localizaciones


Parras de la Fuente

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Recicla Morena a perdedores ante falta de nuevos cuadros en Coahuila
true

‘Sobrarán playeras verdes’, diría don Pepe Maiz
El estilo vaquero saltillense trasciende la arena de rodeo y se consolida como una tendencia de identidad, confort y moda para todas las edades.

¡Al estilo vaquero! Guía definitiva de compras físicas y online para triunfar en el Rodeo Saltillo
Si necesitas tu acta de nacimiento para un trámite, puedes obtenerla en línea en formato PDF. Te explicamos cuánto cuesta en 2026, cómo descargarla y qué hacer si no aparece en el sistema.

Acta de nacimiento certificada... ¿Cómo descargarla en PDF y cuánto cuesta tramitarla en línea en 2026?
La Pastorela de Catón cumple 50 años como una de las tradiciones teatrales de la temporada navideña en Saltillo.

Con ingeniosa publicidad creada con IA, La Pastorela de Catón anuncia una edición especial por su 50 aniversario
Agenda. Entre conciertos, festivales y experiencias dedicadas al terror, la agenda local ofrecerá opciones para disfrutar de miércoles a domingo.

Se llena Saltillo de música, ‘terror’, rodeo y fiesta con Alejandro Sanz, Julión Álvarez, Saltillera Fest y más
Isaac del Toro terminó quinto en la prueba de ruta del Campeonato Mundial de Montréal y sexto en la contrarreloj individual, antes de concluir su temporada en las clásicas italianas.

Isaac del Toro cierra 2026 con 12 victorias y un podio histórico en el Tour de France
El delantero de 20 años aprovechó su primera titularidad del torneo para marcar un doblete y encabezar la remontada de los Guerreros ante Atlético de San Luis.

Tahiel Jiménez, ¿quién es este chamaco que ya ilusiona a Santos Laguna?