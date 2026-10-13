Vinculan a proceso a mujer detenida con cuatro armas y 16 cargadores en Piedras Negras

Una mujer identificada como Yesica “N” fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de ser detenida por elementos de la Policía Estatal en Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la República (FGR), la detención ocurrió a la altura del fraccionamiento La Rioja, cuando la mujer viajaba a bordo de un vehículo. Durante la intervención, las autoridades aseguraron cuatro armas de fuego y 16 cargadores de diversos calibres.

Al no contar con la autorización correspondiente para portar el armamento y los cargadores, Yesica “N” fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, que inició las diligencias para determinar su probable responsabilidad en los hechos.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal reunió los datos de prueba y los presentó ante un juez de Control, quien determinó que existían elementos suficientes para dictar la vinculación a proceso.