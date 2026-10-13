Vinculan a proceso a mujer detenida con cuatro armas y 16 cargadores en Piedras Negras

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Saltillo
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    Vinculan a proceso a mujer detenida con cuatro armas y 16 cargadores en Piedras Negras

La mujer fue detenida en el fraccionamiento La Rioja, cuando viajaba en un vehículo

Una mujer identificada como Yesica “N” fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de ser detenida por elementos de la Policía Estatal en Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la República (FGR), la detención ocurrió a la altura del fraccionamiento La Rioja, cuando la mujer viajaba a bordo de un vehículo. Durante la intervención, las autoridades aseguraron cuatro armas de fuego y 16 cargadores de diversos calibres.

Al no contar con la autorización correspondiente para portar el armamento y los cargadores, Yesica “N” fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, que inició las diligencias para determinar su probable responsabilidad en los hechos.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal reunió los datos de prueba y los presentó ante un juez de Control, quien determinó que existían elementos suficientes para dictar la vinculación a proceso.

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Como parte de la resolución judicial, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo durante el cual las autoridades deberán continuar con las diligencias correspondientes.

La FGR informó que la imputada permanecerá internada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil de San Pedro de las Colonias, Coahuila, mientras continúa el procedimiento judicial.

La Fiscalía recordó que Yesica “N” debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Asimismo, la dependencia puso a disposición de la ciudadanía sus líneas telefónicas para la recepción de denuncias anónimas, disponibles las 24 horas del día durante todo el año. En Torreón, el número es 871 749 0534; en Saltillo, 844 416 2063; en Monclova, 866 639 0241; en Piedras Negras, 878 724 4343, y en Ciudad Acuña, 877 772 3745. También se pueden realizar reportes a través del correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx.

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