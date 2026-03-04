Rescatan a niña de seis años atrapada en lavadora, en Torreón

Coahuila
/ 4 marzo 2026
    Rescatan a niña de seis años atrapada en lavadora, en Torreón
    Se ignora cómo la pequeña ingresó a la lavadora; fue rescatada sin lesiones. SANDRA GÓMEZ

Personal de Protección Civil, con maniobras cuidadosas, lograron liberar a la pequeña tras varios minutos de labor

TORREÓN, COAH.- Una niña de seis años fue rescatada tras quedar atrapada dentro de la tina de una lavadora, la noche del martes en Torreón.

Según reportes de emergencia, el incidente ocurrió alrededor de las 11:52 horas del 3 de marzo, momento en que se alertó a las autoridades sobre la presencia de la menor atrapada en un electrodoméstico dentro de una vivienda ubicada en la avenida Presidente Carranza, número 932 poniente.

Al recibir el llamado, elementos de los cuerpos de seguridad acudieron rápidamente al domicilio señalado. Personal de Protección Civil confirmó que la menor estaba atorada en la tina de la lavadora y, con maniobras cuidadosas, lograron liberarla tras varios minutos de labor.

Una vez fuera de peligro, la niña fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes descartaron que tuviera lesiones graves.

Aunque no se detalló la manera en que ocurrieron los hechos, las autoridades aprovecharon para exhortar a los padres de familia a mantener constante vigilancia sobre los menores en el hogar y así evitar accidentes de este tipo.

