Alista Riquelme nuevos ajustes en el gabinete municipal de Torreón
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El alcalde adelantó que la próxima semana podrían concretarse más cambios para mejorar la atención ciudadana; asegura que la evaluación es permanente y no una “cacería de funcionarios”
TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís adelantó que durante la próxima semana podrían registrarse nuevos movimientos en el gabinete de Torreón, con el propósito de mejorar el desempeño de las dependencias y garantizar una respuesta eficiente a las demandas ciudadanas.
El presidente municipal aseguró que la revisión del trabajo de los funcionarios es permanente; sin embargo, aclaró que no se trata de una “cacería de funcionarios”, sino de un proceso de seguimiento en el que cada responsable de área ha tenido la oportunidad de demostrar resultados.
Sobre el reciente cambio en la Dirección de Plazas y Mercados, Riquelme Solís destacó que una de las prioridades será fortalecer el orden administrativo y recuperar la confianza de los comerciantes, mediante la aplicación de cobros justos y transparentes sustentados en la reglamentación municipal.
Expresó su confianza en que el nuevo titular de la dependencia, Luis Mendoza, emprenda las acciones necesarias para reorganizar el funcionamiento del área y establecer mecanismos de control.
Asimismo, indicó que esta reestructuración deberá acompañarse de una mayor disciplina en el cumplimiento de las disposiciones municipales, tanto de los comerciantes como de los servidores públicos encargados de supervisar estas actividades.