Resguardan vehículos Porsche durante operativo de seguridad en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La tranquilidad del sector sur de la ciudad se vio interrumpida este mediodía, cuando habitantes de las colonias Villa de Fuente y Altamira fueron testigos de un inesperado operativo policiaco desplegado sobre la carretera 57.

Elementos de corporaciones municipales y estatales resguardaron la descarga de dos vehículos de lujo de la marca Porsche, los cuales eran transportados en un tráiler tipo lowboy. La maniobra se llevó a cabo a la altura de la colonia San Joaquín, luego de que la unidad de carga fuera detenida y se abrieran sus puertas traseras, dejando al descubierto automóviles de alta gama.

