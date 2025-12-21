Resguardan vehículos Porsche durante operativo de seguridad en Piedras Negras

Coahuila
/ 21 diciembre 2025
    Resguardan vehículos Porsche durante operativo de seguridad en Piedras Negras
    Elementos de seguridad municipal y estatal resguardaron la descarga de dos vehículos Porsche transportados en un tráiler sobre la carretera 57, a la altura de la colonia San Joaquín. FOTO: CORTESÍA

El operativo fue encabezado por el comisario Cruz Eliud Mercado, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La tranquilidad del sector sur de la ciudad se vio interrumpida este mediodía, cuando habitantes de las colonias Villa de Fuente y Altamira fueron testigos de un inesperado operativo policiaco desplegado sobre la carretera 57.

Elementos de corporaciones municipales y estatales resguardaron la descarga de dos vehículos de lujo de la marca Porsche, los cuales eran transportados en un tráiler tipo lowboy. La maniobra se llevó a cabo a la altura de la colonia San Joaquín, luego de que la unidad de carga fuera detenida y se abrieran sus puertas traseras, dejando al descubierto automóviles de alta gama.

TE PUEDE INTERESAR: Llega el invierno a Saltillo hoy 21 de diciembre con la noche más larga del año y descenso de temperaturas

$!El operativo generó expectación entre vecinos del sector sur de Piedras Negras, al tratarse de automóviles de alta gama con valor millonario.
El operativo generó expectación entre vecinos del sector sur de Piedras Negras, al tratarse de automóviles de alta gama con valor millonario. FOTO: CORTESÍA

Posteriormente, los agentes supervisaron el descenso de los dos Porsche, ambos con placas provisionales con la leyenda “2026”. De acuerdo con estimaciones preliminares, el valor de cada unidad oscila entre los dos y cinco millones de pesos, dependiendo del modelo.

El operativo fue encabezado por el comisario Cruz Eliud Mercado, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Piedras Negras, sin que hasta el momento se haya informado el motivo oficial de la intervención.

