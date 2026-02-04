Resolución de la SCJN sobre violencia vicaria no impide reconocer a hombres como víctimas: Diputada de Coahuila

Tras los casos mediáticos registrados en Coahuila, la diputada local Guadalupe Oyervides afirmó que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de violencia vicaria no limita el reconocimiento de hombres como víctimas, ya que el ordenamiento no alcanza al Código Penal del Estado.

La legisladora explicó que los criterios de la Suprema Corte aplican específicamente a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mientras que el Código Penal maneja un ordenamiento distinto.

Señaló que, aunque la Ley de Acceso contempla la violencia vicaria dirigida a mujeres, el tipo penal en el estado no establece una distinción por sexo y puede aplicarse tanto a hombres como a mujeres, dependiendo del criterio del juzgador.

“Recordando que cualquier modificación tendríamos que estar homologados a la federal. No hay diferencia alguna, se dice la ley tanto a favor del hombre o de la mujer. La aplicación de la ley depende del Poder Judicial”, mencionó.

Añadió que desde el Congreso del Estado se analiza trasladar la figura de violencia vicaria de la Ley de Acceso al Código Penal, con el objetivo de que ambas disposiciones tengan la misma configuración al momento de juzgar.

“El criterio de la Suprema Corte de Justicia fue claro: que en la Ley de Acceso aplica solo para mujeres. El criterio del juzgador, en este caso, del Poder Judicial, pues toma el ordenamiento correspondiente.”, explicó.

La diputada indicó que se trata de dos conceptos contenidos en ordenamientos distintos y que el enfoque central no es un tema de género, sino la protección de niñas y niños que se ven involucrados en este tipo de conflictos. En ese sentido, mencionó que también se revisa la tipificación de la figura de interpósita persona, iniciativa que presentó el pasado mes de noviembre.

Finalmente, informó que esta y otras iniciativas en materia de género serán dictaminadas en las comisiones correspondientes, incluida la Comisión de Gobernación que ella coordina, para posteriormente ser turnadas al Pleno del Congreso y someterse a votación.