Ramos Arizpe ilumina la Plaza Principal por el Día de la Mujer

Coahuila
/ 2 marzo 2026
    Ramos Arizpe ilumina la Plaza Principal por el Día de la Mujer
    Autoridades municipales encendieron las luces en la Plaza Principal por el 8M.

Autoridades municipales y ciudadanía participaron en la iluminación de la Plaza Principal y la Presidencia Municipal, conmemorando el 8M y visibilizando la lucha de las mujeres por la igualdad y una vida libre de violencia

La tarde de este lunes, Ramos Arizpe se vistió de luz y homenaje en el marco del Día Internacional de la Mujer. Autoridades municipales y ciudadanos se reunieron en la Plaza Principal y la Presidencia Municipal para participar en un encendido simbólico de luces, destinado a visibilizar la lucha histórica de las mujeres y reconocer su papel en la sociedad.

Teresita Escalante resaltó la importancia de visibilizar la lucha de las mujeres.
Teresita Escalante resaltó la importancia de visibilizar la lucha de las mujeres. CORTESÍA

El acto fue encabezado por Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Municipal, acompañada de José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; Gabriela Chávez Zamora, directora del Instituto Municipal de la Mujer; y Claudia Reyes Méndez, Síndica de Mayoría.

Durante su mensaje, Escalante Contreras señaló que la iluminación de los espacios públicos busca también encender la conciencia colectiva. “Este encendido no solo ilumina nuestros espacios públicos, sino también la conciencia de nuestra sociedad. Hoy recordamos a todas las mujeres que han luchado para abrir camino y a las que todos los días sacan adelante a sus familias con esfuerzo y amor”, afirmó.

Gabriela Chávez y Claudia Reyes acompañaron la ceremonia simbólica.
Gabriela Chávez y Claudia Reyes acompañaron la ceremonia simbólica. CORTESÍA

De manera oficial, el 8 de marzo se conmemora para reconocer la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y una vida libre de violencia. Por ello, el mes de marzo se ha convertido en un periodo para reflexionar, visibilizar avances y reforzar acciones institucionales en favor de la equidad.

El evento concluyó con la participación de la ciudadanía que recorrió la Plaza Principal, apreciando el encendido de luces y sumándose a la reflexión sobre la importancia de garantizar derechos y oportunidades iguales para todas las mujeres del municipio.

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

