Ramos Arizpe ilumina la Plaza Principal por el Día de la Mujer

La tarde de este lunes, Ramos Arizpe se vistió de luz y homenaje en el marco del Día Internacional de la Mujer. Autoridades municipales y ciudadanos se reunieron en la Plaza Principal y la Presidencia Municipal para participar en un encendido simbólico de luces, destinado a visibilizar la lucha histórica de las mujeres y reconocer su papel en la sociedad. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados

El acto fue encabezado por Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Municipal, acompañada de José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; Gabriela Chávez Zamora, directora del Instituto Municipal de la Mujer; y Claudia Reyes Méndez, Síndica de Mayoría. Durante su mensaje, Escalante Contreras señaló que la iluminación de los espacios públicos busca también encender la conciencia colectiva. “Este encendido no solo ilumina nuestros espacios públicos, sino también la conciencia de nuestra sociedad. Hoy recordamos a todas las mujeres que han luchado para abrir camino y a las que todos los días sacan adelante a sus familias con esfuerzo y amor”, afirmó.

De manera oficial, el 8 de marzo se conmemora para reconocer la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y una vida libre de violencia. Por ello, el mes de marzo se ha convertido en un periodo para reflexionar, visibilizar avances y reforzar acciones institucionales en favor de la equidad. El evento concluyó con la participación de la ciudadanía que recorrió la Plaza Principal, apreciando el encendido de luces y sumándose a la reflexión sobre la importancia de garantizar derechos y oportunidades iguales para todas las mujeres del municipio.

