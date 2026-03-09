Restos momificados quedan al descubierto tras daños en tumbas de Parras

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 9 marzo 2026
    Restos momificados quedan al descubierto tras daños en tumbas de Parras
    Tumbas abiertas y restos expuestos han sido reportados desde el lunes en panteones municipales de Parras. PEDRO PESINA

Vecinos señalaron que durante las noches no hay vigilancia en el panteón, lo que ha permitido que tumbas antiguas sean abiertas y dañadas

Destruyen mausoleos que datan de los años 1850 en el Panteón de San José para sacar los cuerpos momificados. Desde el pasado lunes se han reportado tumbas abiertas en los panteones municipales de Parras.

Este mausoleo se encuentra en la parte norte del panteón antes mencionado, donde hace días el cuerpo de una momia se encontraba fuera de su tumba. A pesar de que hay panteonero durante el día, no respetan a los fieles difuntos; desafortunadamente por las noches no tienen vigilancia.

TE PUEDE INTERESAR: Cateo en Sabinas deja tres detenidos con más de medio kilo de metanfetamina

$!Mausoleos que datan del año 1850 presentan daños, lo que ha dejado restos humanos al descubierto.
Mausoleos que datan del año 1850 presentan daños, lo que ha dejado restos humanos al descubierto. PEDRO PESINA

En otras ocasiones se sacan los cadáveres y a los pocos días ya no están los cuerpos; se desconoce si se los roban o qué pasa con ellos. Ya ni muerto te dejan descansar en el camposanto, mientras que las autoridades señalan que no pueden mover nada hasta contar con un permiso de salubridad.

$!La falta de vigilancia nocturna en el panteón ha generado preocupación por la exposición de restos humanos.
La falta de vigilancia nocturna en el panteón ha generado preocupación por la exposición de restos humanos. PEDRO PESINA

Desafortunadamente los restos se quedan al aire libre, contaminando el medio ambiente, ya que ese tipo de sepulturas resguardan el cuerpo sin descomponerse. Se espera que el cuerpo momificado sea resguardado nuevamente en su lugar, ya que animales carroñeros lo están devorando.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
Panteones
Seguridad

Localizaciones


Parras de la Fuente

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México, arenas movedizas para el Mundial

México, arenas movedizas para el Mundial
true

¿La morenización del Instituto Electoral de Coahuila? (I)
true

POLITICÓN: Caso Lady Relojes: Fiscalía de Coahuila, tras la pista de una red criminal con base en Monterrey
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno presentará un acuerdo con plataformas como Facebook, Instagram y TikTok para implementar medidas que permitan combatir la violencia digital, especialmente aquella dirigida contra las mujeres.

Sheinbaum presentará un acuerdo con Facebook y TikTok para combatir violencia contra las mujeres
El llamado surge tras el rescate de un grupo de jóvenes que no logró descender antes de que anocheciera.

Coahuila: llaman a extremar precauciones en la sierra ante cambios climáticos y extravíos
Organizadoras y participantes impulsaron este primer torneo enfocado en el ajedrez femenil en Coahuila.

Histórico: organizan en Saltillo el primer torneo de ajedrez en Coahuila hecho por y para mujeres
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles
Noem fue destituida poco después de que aparentemente cruzara una de las pocas líneas rojas de la Casa Blanca de Trump: pareció delegar la responsabilidad de sus propios problemas políticos a la Casa Blanca.

Kristi Noem resistió escándalos y controversias, luego cruzó una línea roja de Trump