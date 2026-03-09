Restos momificados quedan al descubierto tras daños en tumbas de Parras
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Vecinos señalaron que durante las noches no hay vigilancia en el panteón, lo que ha permitido que tumbas antiguas sean abiertas y dañadas
Destruyen mausoleos que datan de los años 1850 en el Panteón de San José para sacar los cuerpos momificados. Desde el pasado lunes se han reportado tumbas abiertas en los panteones municipales de Parras.
Este mausoleo se encuentra en la parte norte del panteón antes mencionado, donde hace días el cuerpo de una momia se encontraba fuera de su tumba. A pesar de que hay panteonero durante el día, no respetan a los fieles difuntos; desafortunadamente por las noches no tienen vigilancia.
TE PUEDE INTERESAR: Cateo en Sabinas deja tres detenidos con más de medio kilo de metanfetamina
En otras ocasiones se sacan los cadáveres y a los pocos días ya no están los cuerpos; se desconoce si se los roban o qué pasa con ellos. Ya ni muerto te dejan descansar en el camposanto, mientras que las autoridades señalan que no pueden mover nada hasta contar con un permiso de salubridad.
Desafortunadamente los restos se quedan al aire libre, contaminando el medio ambiente, ya que ese tipo de sepulturas resguardan el cuerpo sin descomponerse. Se espera que el cuerpo momificado sea resguardado nuevamente en su lugar, ya que animales carroñeros lo están devorando.