Restos momificados quedan al descubierto tras daños en tumbas de Parras

Destruyen mausoleos que datan de los años 1850 en el Panteón de San José para sacar los cuerpos momificados. Desde el pasado lunes se han reportado tumbas abiertas en los panteones municipales de Parras.

Este mausoleo se encuentra en la parte norte del panteón antes mencionado, donde hace días el cuerpo de una momia se encontraba fuera de su tumba. A pesar de que hay panteonero durante el día, no respetan a los fieles difuntos; desafortunadamente por las noches no tienen vigilancia.

