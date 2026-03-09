Cateo en Sabinas deja tres detenidos con más de medio kilo de metanfetamina

SABINAS, COAH.- Un operativo federal realizado en un domicilio de la colonia Sarabia, en el municipio de Sabinas, Coahuila, terminó con la detención de tres hombres y el aseguramiento de más de medio kilo de metanfetamina, además de dinero en efectivo y diversos objetos relacionados con el consumo de drogas.

La intervención fue resultado de una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre presuntas actividades de venta de droga en una vivienda de ese sector de la ciudad. Tras recibir el reporte, agentes de la Policía Federal Ministerial iniciaron actos de investigación para confirmar la información.

TE PUEDE INTERESAR: Develan placa en Sabinas, Coahuila, en reconocimiento a esposas de fundadores

Una vez reunidos los datos necesarios, el Ministerio Público Federal solicitó ante un juez de control una orden de cateo para inspeccionar el inmueble señalado. El mandamiento judicial fue autorizado y posteriormente ejecutado por personal federal.

Durante la diligencia, los agentes ingresaron al domicilio y realizaron la revisión del lugar. En el interior se localizaron 534 gramos con 90 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, sustancia conocida comúnmente como droga sintética.

Además del narcótico, en el sitio también se aseguró dinero en efectivo por un monto de 890 pesos, así como una pipa de vidrio, objeto que suele utilizarse para el consumo de este tipo de sustancias.

En el lugar fueron detenidos tres hombres identificados como José “N”, Luis “N” y Porfirio “N”, quienes se encontraban dentro del inmueble al momento del operativo. Los sujetos fueron asegurados por las autoridades y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

El inmueble donde presuntamente se realizaban las actividades ilícitas también quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de la investigación.

En el cateo participaron elementos de distintas corporaciones federales, entre ellas personal de servicios periciales, así como efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes brindaron apoyo en las labores de seguridad durante el operativo.

Tras la detención, los tres hombres fueron presentados ante un juez de control, quien determinó vincularlos a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio en su hipótesis de venta.

TE PUEDE INTERESAR: Verónica Nájera esclarece su situación legal tras polémica detención: indica que su inocencia fue demostrada

Como medida cautelar, la autoridad judicial ordenó prisión preventiva oficiosa para los imputados, mientras que se estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Las personas involucradas en el caso se consideran inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial correspondiente.