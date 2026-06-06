Resultados de preinscripciones estarán disponibles a partir del lunes; Sedu anuncia proceso de registro extemporáneo en Coahuila

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    Resultados de preinscripciones estarán disponibles a partir del lunes; Sedu anuncia proceso de registro extemporáneo en Coahuila
    A partir del próximo ciclo escolar, habrá registro extemporáneo, para que ningún alumno se quede sin escuela. ESPECIAL

Las familias podrán consultar la escuela asignada a partir del 8 de junio y tendrán hasta el 19 de junio para confirmar la inscripción de los estudiantes de nuevo ingreso

La Secretaría de Educación de Coahuila dará a conocer este lunes 8 de junio los resultados del proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027, correspondiente a alumnos de nuevo ingreso en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria.

Los resultados estarán disponibles a partir de las 09:00 horas en el portal inscripciones.org, donde madres, padres y tutores podrán consultar la escuela asignada a los estudiantes que participaron en el proceso realizado durante febrero.

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Una vez publicados los resultados, del 8 al 19 de junio los padres de familia deberán acudir al plantel asignado para confirmar la inscripción y asegurar el espacio del menor para el próximo ciclo escolar.

De manera paralela, las autoridades educativas abrirán un periodo de inscripciones extemporáneas dirigido a quienes no realizaron el trámite durante la etapa ordinaria de febrero. Este proceso estará disponible en el mismo periodo para los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria en aquellas escuelas que aún cuenten con lugares disponibles.

El registro para estas inscripciones se realizará a través del mismo portal electrónico, con el objetivo de garantizar que ningún niño, niña o adolescente quede fuera del sistema educativo durante el próximo ciclo escolar.

La modalidad de inscripciones extemporáneas en línea se implementará por primera vez en la entidad, como parte de las estrategias para facilitar el acceso a los espacios educativos y agilizar los trámites para las familias.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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