Resultados de preinscripciones estarán disponibles a partir del lunes; Sedu anuncia proceso de registro extemporáneo en Coahuila

Los resultados estarán disponibles a partir de las 09:00 horas en el portal inscripciones.org, donde madres, padres y tutores podrán consultar la escuela asignada a los estudiantes que participaron en el proceso realizado durante febrero.

La Secretaría de Educación de Coahuila dará a conocer este lunes 8 de junio los resultados del proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027, correspondiente a alumnos de nuevo ingreso en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria.

Una vez publicados los resultados, del 8 al 19 de junio los padres de familia deberán acudir al plantel asignado para confirmar la inscripción y asegurar el espacio del menor para el próximo ciclo escolar.

De manera paralela, las autoridades educativas abrirán un periodo de inscripciones extemporáneas dirigido a quienes no realizaron el trámite durante la etapa ordinaria de febrero. Este proceso estará disponible en el mismo periodo para los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria en aquellas escuelas que aún cuenten con lugares disponibles.

El registro para estas inscripciones se realizará a través del mismo portal electrónico, con el objetivo de garantizar que ningún niño, niña o adolescente quede fuera del sistema educativo durante el próximo ciclo escolar.

La modalidad de inscripciones extemporáneas en línea se implementará por primera vez en la entidad, como parte de las estrategias para facilitar el acceso a los espacios educativos y agilizar los trámites para las familias.