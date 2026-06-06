Activan alerta por tormentas, granizo y fuertes vientos en Coahuila para hoy sábado

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    Activan alerta por tormentas, granizo y fuertes vientos en Coahuila para hoy sábado
    Según el SMN, las lluvias podrían provocar encharcamientos y crecidas de corrientes en arroyos. ARCHIVO

Autoridades piden extremar precauciones ante riesgos de inundaciones repentinas, deslaves y daños en infraestructura

La Secretaría de Gobierno de Coahuila, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, emitió un llamado a la población para mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas previstas para este sábado, ante el pronóstico de precipitaciones intensas acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y ráfagas de viento de consideración.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), distintas regiones de la entidad podrían registrar intervalos de chubascos con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, lo que incrementa la posibilidad de afectaciones en zonas urbanas y rurales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-segundo-estado-mas-seco-del-pais-EL21199296

ADVIERTEN RIESGOS POR ACUMULACIÓN DE AGUA Y TOLVANERAS

Las autoridades señalaron que estos fenómenos podrían provocar encharcamientos severos, crecidas súbitas en arroyos y cauces, inundaciones repentinas e incluso deslaves en sectores considerados vulnerables, por lo que recomendaron evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

A la par, se prevén rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con potencial para generar tolvaneras y ocasionar la caída de árboles, postes, anuncios espectaculares y otras estructuras ligeras.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, conducir con precaución y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades correspondientes, a fin de reducir riesgos y salvaguardar la integridad de la población.

Ante este pronóstico, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y atender las siguientes recomendaciones:

○ Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

○ Asegurar techos, láminas, lonas y objetos que puedan desprenderse por efecto del viento.

○ Retirar de patios, balcones y azoteas objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

○ No cruzar arroyos, vados, calles inundadas o corrientes de agua.

○ Conducir con precaución ante pavimento mojado, reducción de visibilidad y ráfagas de viento.

○ Mantenerse alejado de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras inestables.

○ En caso de torbellinos o vientos severos, resguardarse en la planta baja de construcciones sólidas, en habitaciones interiores y lejos de ventanas.

○ Tener a la mano lámparas, documentos importantes y teléfonos celulares con suficiente carga, ante posibles interrupciones del servicio eléctrico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-el-dia-del-medio-ambiente-urbanistas-de-coahuila-llaman-a-construir-ciudades-mas-resilientes-y-sostenibles-DK21186005

○ Debido a las altas temperaturas que continúan registrándose en la entidad, mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y continuará informando oportunamente sobre cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al Sistema de Emergencias 911.

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