Activan alerta por tormentas, granizo y fuertes vientos en Coahuila para hoy sábado

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), distintas regiones de la entidad podrían registrar intervalos de chubascos con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, lo que incrementa la posibilidad de afectaciones en zonas urbanas y rurales.

La Secretaría de Gobierno de Coahuila , a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, emitió un llamado a la población para mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas previstas para este sábado, ante el pronóstico de precipitaciones intensas acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y ráfagas de viento de consideración.

ADVIERTEN RIESGOS POR ACUMULACIÓN DE AGUA Y TOLVANERAS

Las autoridades señalaron que estos fenómenos podrían provocar encharcamientos severos, crecidas súbitas en arroyos y cauces, inundaciones repentinas e incluso deslaves en sectores considerados vulnerables, por lo que recomendaron evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

A la par, se prevén rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con potencial para generar tolvaneras y ocasionar la caída de árboles, postes, anuncios espectaculares y otras estructuras ligeras.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, conducir con precaución y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades correspondientes, a fin de reducir riesgos y salvaguardar la integridad de la población.

Ante este pronóstico, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y atender las siguientes recomendaciones:

○ Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

○ Asegurar techos, láminas, lonas y objetos que puedan desprenderse por efecto del viento.

○ Retirar de patios, balcones y azoteas objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

○ No cruzar arroyos, vados, calles inundadas o corrientes de agua.

○ Conducir con precaución ante pavimento mojado, reducción de visibilidad y ráfagas de viento.

○ Mantenerse alejado de árboles, postes, anuncios espectaculares y estructuras inestables.

○ En caso de torbellinos o vientos severos, resguardarse en la planta baja de construcciones sólidas, en habitaciones interiores y lejos de ventanas.

○ Tener a la mano lámparas, documentos importantes y teléfonos celulares con suficiente carga, ante posibles interrupciones del servicio eléctrico.