Retiro de 127 cámaras irregulares en Coahuila deriva de la Mesa Estatal de Seguridad: Manolo Jiménez

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    Retiro de 127 cámaras irregulares en Coahuila deriva de la Mesa Estatal de Seguridad: Manolo Jiménez
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que el retiro de cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular forma parte de la estrategia coordinada de seguridad que se mantiene en Coahuila. HOMERO SÁNCHEZ

El Gobernador respalda la estrategia conjunta con la Federación y asegura que los aparatos no pertenecen necesariamente a la delincuencia organizada

El operativo en el que la Fiscalía General del Estado retiró 127 cámaras de videovigilancia instaladas de manera ilegal en la vía pública forma parte de las acciones de la Mesa Estatal de Seguridad, afirmó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

El Mandatario precisó que, aunque los dispositivos no contaban con los permisos correspondientes y pertenecían a particulares, su localización no significa de forma directa que estuvieran operados por grupos de la delincuencia organizada.

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“Tenemos una estrategia de seguridad integral, estamos trabajando con todas las instituciones: las federales, las fiscalías, la Secretaría de Seguridad Pública, los municipios”, manifestó el Gobernador del Estado.

Jiménez Salinas aprovechó para contrastar la estrategia actual con las políticas nacionales del sexenio anterior, calificando como un desacierto el esquema de combate al crimen aplicado en el pasado a nivel federal.

“La estrategia de seguridad del expresidente de México fue un fracaso, un fracaso total. Eso de abrazos y no balazos fue un gran insulto para los ciudadanos que eran azotados por la delincuencia”, sostuvo el Mandatario.

Finalmente, destacó que la coordinación con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal ha permitido consolidar indicadores favorables en materia de paz social para Coahuila.

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