Retiro de techumbres en escuelas deja en incertidumbre a alumnos ante ola de calor

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Coahuila
/ 29 abril 2026
    Retiro de techumbres en escuelas deja en incertidumbre a alumnos ante ola de calor
    El titular de Educación estatal informó que las estructuras siguen en revisión y sin fecha definida para su reposición. MANUEL RODRÍGUEZ

La Secretaría de Educación estatal admite que aún no hay fecha para la reposición de las estructuras retiradas por fallas técnicas

RAMOS ARIZPE, COAH.- El retiro de techumbres con fallas estructurales en planteles de Ramos Arizpe ha dejado a cientos de alumnos sin protección ante el clima, mientras la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) reconoce que aún no existe una fecha definida para su reposición.

El titular de la SEDU, Emmanuel Garza Fishburn, confirmó que las estructuras están bajo revisión debido a deficiencias en su construcción. Sin embargo, al ser cuestionado sobre el tiempo que tardarán en sustituirlas, admitió: “Están en ese proceso, todavía en definición están”.

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Esta situación ha generado preocupación ante el pronóstico de temperaturas extremas, ya que las comunidades escolares han quedado vulnerables. “Digamos que aquí la prioridad es precisamente lo que comentas: que podamos cuidar de la integridad y el bienestar físico”, señaló el funcionario.

Por su parte, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, detalló que el material utilizado en las obras retiradas era “muy delgado” y de condiciones precarias, lo que obligó al desmantelamiento preventivo en colonias como Valle Poniente para evitar colapsos por granizo.

MEDIDAS TEMPORALES

Ante la falta de techos, Garza Fishburn indicó que se activarán protocolos de emergencia: “Desde el ajuste de horarios, el poder reducir actividades al aire libre cuando el sol o el calor está muy fuerte, inclusive poder aplicar educación en casa”.

El funcionario explicó que la permanencia de los alumnos en las aulas dependerá de cada plantel, pues “cada comunidad educativa determina qué medidas son las que aplican”, dejando la responsabilidad de la seguridad climática en manos de directivos y padres de familia.

Finalmente, el secretario reiteró que se mantiene la coordinación con el programa federal “La Escuela es Nuestra” y el ICIFED para evaluar la calidad de las obras remanentes, aunque la fecha para que los niños recuperen sus espacios sombreados sigue sin definirse.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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