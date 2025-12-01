Anuncian ganaderos de Coahuila que vigilarán el cumplimiento de acuerdos entre federación, agricultores y transportistas

La Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC) anunció que, en virtud del impacto que representó para el sector pecuario el reciente paro nacional de agricultores y transportistas, se le dará “seguimiento puntual” a los acuerdos derivados de dicho movimiento. TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila llama a verificar datos personales para evitar retrasos en trámites El presidente de dicha organización, Abel Ayala, dio a conocer que, además de que se estará muy atento a la implementación de estos compromisos, se informará oportunamente a los agremiados sobre cualquier “avance o afectación” que derive de los referidos arreglos entre el Gobierno Federal y los inconformes.

El dirigente indicó que los denominados “Acuerdos Nacionales en Materia Agropecuaria y de Transporte” inciden directamente en la operación, seguridad y certidumbre de los productores agropecuarios y transportistas del país. En reunión nacional sostenida el pasado 27 de noviembre en la Secretaría de Gobernación, se alcanzó una serie de acuerdos con la Secretaría de Agricultura (Sader), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y organizaciones agropecuarias y del autotransporte. Explicó que, entre las acciones consensuadas luego del paro nacional realizado el pasado 24 de noviembre, las de mayor interés para los ganaderos son las siguientes: Flexibilización en los programas de precios de garantía y ampliación de plazos; ventanilla especial para revisar casos excluidos; mesa nacional de diálogo agroalimentario; integración de observaciones a la Ley de Aguas Nacionales; levantamiento de bloqueos y restablecimiento de la circulación; fortalecimiento de la seguridad en carreteras.

“Este último punto —puntualizó— es especialmente relevante para la movilización de ganado y mercancías en nuestro estado”. En conclusión, “los acuerdos alcanzados representan avances significativos para brindar mayor certidumbre al campo mexicano y fortalecer la coordinación entre productores, transportistas y autoridades federales”, expuso el representante. Informó que la UGRC atenderá cualquier solicitud de los ganaderos coahuilenses que requieran ampliar la información al respecto o “analizar implicaciones específicas” para los asociados.