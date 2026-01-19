Revísate a tiempo: brigadas intensifican detección de cáncer de mama y cervicouterino en Coahuila

Coahuila
/ 19 enero 2026
    Revísate a tiempo: brigadas intensifican detección de cáncer de mama y cervicouterino en Coahuila
    El programa se coordina con Inspira Coahuila, Salud, Mujeres y municipios, informó el Gobernador. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

El programa se realizará el día 19 de cada mes en los 38 municipios, con unidades móviles y atención gratuita para detección temprana, seguimiento integral y servicios de salud mental

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que en 2026 se llevarán a cabo las brigadas “Revísate a tiempo” para promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Comentó que la brigada se llevará a cabo el día 19 de cada mes en los 38 municipios —empezando en Saltillo—, además se dará atención permanente en los 14 hospitales generales y en los 133 centros de salud del estado. El objetivo, dijo, es que la prevención no se limite a una fecha conmemorativa, sino que se mantenga todo el año. “El 90 a 95 por ciento de las mujeres que detectan a tiempo el cáncer de mama o de útero se salvan, por eso decidimos que esta causa se promueva de manera permanente y con acciones de prevención y atención”, afirmó.

Detalló que el programa se realiza en coordinación con Inspira Coahuila, la Secretaría de Salud, la Secretaría de las Mujeres y los municipios, con jornadas que facilitan el acceso a estudios para mujeres que, por trabajo o cuidados familiares, suelen postergar su revisión. “Nos interesa que tengan un acceso fácil a estos estudios, porque muchas veces uno se da tiempo cuando se enferma y la salud es lo más importante”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Cáncer de mama en Coahuila: hábitos de vida, clave para reducir riesgos

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez, explicó que la estrategia va más allá de una mastografía o un diagnóstico, al incorporar un acompañamiento integral. “Desde la detección temprana del cáncer de mama y cáncer cervical uterino hasta el acompañamiento durante todo su tratamiento, porque atender el cáncer no termina en una mastografía. Continúa asegurando medicamento, atención psicológica, orientación nutricional y una red de apoyo”, comentó.

Indicó que en Saltillo se instalaron unidades móviles y módulos de atención que durante varios días ofrecerán exploraciones mamarias, mastografías, Papanicolaou, consultas generales, vacunas, farmacia y orientación psicológica. Agregó que desde el año pasado se lanzó la campaña “Revísate a tiempo”, con la invitación a que cada día 19 las mujeres se registren para realizarse su estudio. “Gracias a esta iniciativa ya se han atendido miles de mujeres y muchas más están en proceso de seguimiento”, afirmó.

$!En Saltillo operan unidades móviles y módulos con múltiples servicios de salud.
En Saltillo operan unidades móviles y módulos con múltiples servicios de salud. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Rodríguez agregó que el programa también fortalece la detección en los centros de salud, al capacitar al personal médico para que realice de manera sistemática la exploración clínica de mama, sin esperar a que la paciente la solicite. “Nos hemos propuesto acercarnos a cuantas mujeres sea posible. Cada estudio representa una oportunidad para prevenir, detectar y actuar a tiempo, eliminando barreras como la pena, el miedo o la falta de información”, aseguró, al añadir que la salud mental es parte del enfoque integral del programa.

Por otro lado, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que la brigada refleja el trabajo coordinado entre el estado y el municipio para acercar la prevención a la población. “Esta brigada de Revísate a tiempo permitirá que funcionarias y funcionarios, así como mujeres de distintos sectores de la ciudad, puedan revisarse y prevenir, porque estas acciones de salud impactan directamente en la calidad de vida de las familias”, comentó, al señalar que el programa también llegará a diferentes colonias.

TE PUEDE INTERESAR: Antes del tumor, el desajuste: cómo el cáncer de mama altera el reloj biológico del cuerpo

Añadió que la atención preventiva se alinea con la estrategia municipal de bienestar y salud, al acercar servicios a quienes más lo necesitan. “Este tipo de acciones van encaminadas a que podamos tener mejor calidad de vida y seguir consolidando a Saltillo como una ciudad donde se cuida a su gente”, afirmó.

El gobernador reiteró que la prioridad es mantener una estrategia permanente de prevención. “Decidimos intensificar estas brigadas para que no solo el 19 de octubre recordemos la lucha contra el cáncer de mama y cervicouterino, sino todos los 19 de cada mes, en los 38 municipios, en los hospitales y en los centros de salud, para cuidar mejor a las mujeres de Coahuila”.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

