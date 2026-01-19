Revísate a tiempo: brigadas intensifican detección de cáncer de mama y cervicouterino en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que en 2026 se llevarán a cabo las brigadas “Revísate a tiempo” para promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Comentó que la brigada se llevará a cabo el día 19 de cada mes en los 38 municipios —empezando en Saltillo—, además se dará atención permanente en los 14 hospitales generales y en los 133 centros de salud del estado. El objetivo, dijo, es que la prevención no se limite a una fecha conmemorativa, sino que se mantenga todo el año. “El 90 a 95 por ciento de las mujeres que detectan a tiempo el cáncer de mama o de útero se salvan, por eso decidimos que esta causa se promueva de manera permanente y con acciones de prevención y atención”, afirmó.

Detalló que el programa se realiza en coordinación con Inspira Coahuila, la Secretaría de Salud, la Secretaría de las Mujeres y los municipios, con jornadas que facilitan el acceso a estudios para mujeres que, por trabajo o cuidados familiares, suelen postergar su revisión. “Nos interesa que tengan un acceso fácil a estos estudios, porque muchas veces uno se da tiempo cuando se enferma y la salud es lo más importante”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Cáncer de mama en Coahuila: hábitos de vida, clave para reducir riesgos

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez, explicó que la estrategia va más allá de una mastografía o un diagnóstico, al incorporar un acompañamiento integral. “Desde la detección temprana del cáncer de mama y cáncer cervical uterino hasta el acompañamiento durante todo su tratamiento, porque atender el cáncer no termina en una mastografía. Continúa asegurando medicamento, atención psicológica, orientación nutricional y una red de apoyo”, comentó.

Indicó que en Saltillo se instalaron unidades móviles y módulos de atención que durante varios días ofrecerán exploraciones mamarias, mastografías, Papanicolaou, consultas generales, vacunas, farmacia y orientación psicológica. Agregó que desde el año pasado se lanzó la campaña “Revísate a tiempo”, con la invitación a que cada día 19 las mujeres se registren para realizarse su estudio. “Gracias a esta iniciativa ya se han atendido miles de mujeres y muchas más están en proceso de seguimiento”, afirmó.