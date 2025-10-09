Riña entre jovencitas afuera de secundaria de Ramos Arizpe genera intervención policial

RAMOS ARIZPE, COAH.- Dos alumnas de la Secundaria Número 3 “Carlos Alberto Madrazo Becerra”, ubicada en la colonia Villasol, fueron aseguradas por elementos de Seguridad Pública Municipal luego de protagonizar una pelea a las afueras del plantel.

El incidente ocurrió durante la hora de salida y fue reportado por padres de familia que acudían por sus hijos, lo que permitió la pronta intervención de los oficiales municipales.

Las jóvenes fueron puestas a disposición del Ministerio Público especializado en Materia de Adolescentes, donde se determinarán las sanciones correspondientes conforme a la ley.

De manera paralela, la dirección de la secundaria aplicará medidas disciplinarias internas contra las estudiantes involucradas, buscando garantizar la disciplina y seguridad dentro del plantel.

Vecinos y padres de familia solicitaron reforzar la presencia policial en los alrededores de la escuela, ante la reiteración de enfrentamientos entre estudiantes en la zona. Asimismo, exhortaron a la directiva a implementar acciones preventivas y programas de orientación para evitar nuevos incidentes.