Coahuila
/ 9 octubre 2025
    Riña entre jovencitas afuera de secundaria de Ramos Arizpe genera intervención policial
    Padres de familia y vecinos pidieron reforzar la vigilancia y aplicar medidas preventivas para evitar nuevos enfrentamientos entre estudiantes. FOTO: REDES SOCIALES

Las jóvenes quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en Materia de Adolescentes y el plantel aplicará medidas disciplinarias internas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Dos alumnas de la Secundaria Número 3 “Carlos Alberto Madrazo Becerra”, ubicada en la colonia Villasol, fueron aseguradas por elementos de Seguridad Pública Municipal luego de protagonizar una pelea a las afueras del plantel.

El incidente ocurrió durante la hora de salida y fue reportado por padres de familia que acudían por sus hijos, lo que permitió la pronta intervención de los oficiales municipales.

Las jóvenes fueron puestas a disposición del Ministerio Público especializado en Materia de Adolescentes, donde se determinarán las sanciones correspondientes conforme a la ley.

De manera paralela, la dirección de la secundaria aplicará medidas disciplinarias internas contra las estudiantes involucradas, buscando garantizar la disciplina y seguridad dentro del plantel.

Vecinos y padres de familia solicitaron reforzar la presencia policial en los alrededores de la escuela, ante la reiteración de enfrentamientos entre estudiantes en la zona. Asimismo, exhortaron a la directiva a implementar acciones preventivas y programas de orientación para evitar nuevos incidentes.

Elena Vega

