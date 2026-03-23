Rinde Eva Kerena Hernández su segundo informe al frente de la Unidad Sureste de la UAdeC

En una sesión solemne realizada en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario Campus Arteaga, la coordinadora de la Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila, Eva Kerena Hernández Martínez, presentó su segundo informe de actividades, en el que delineó avances, pendientes y líneas de acción para consolidar el desarrollo académico y administrativo de esta región universitaria. El acto contó con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez; el secretario de la Coordinación de Unidad Sureste, Víctor Cobos; integrantes de la administración central, directivos, docentes, estudiantes y representantes de instancias estatales y municipales. LIDERAZGO FEMENINO Y CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL Durante su mensaje, el rector destacó que este ejercicio de rendición de cuentas refleja una gestión con rumbo definido, al tiempo que subrayó el carácter histórico de la actual administración.

Enfatizó que Eva Kerena Hernández Martínez es la primera mujer en encabezar la Unidad Sureste, lo que —dijo— representa un avance significativo en la vida institucional, reconociendo el papel de las universitarias como agentes clave en la transformación de la máxima casa de estudios.

Asimismo, sostuvo que el informe evidencia una conducción basada en principios de apertura, legalidad, trabajo colegiado y fortalecimiento de la vida interna universitaria. GESTIÓN CON ENFOQUE INTEGRAL En su intervención, Hernández Martínez estructuró su informe en ejes sustantivos que abarcan la Secretaría General, la Secretaría Administrativa, Asuntos Académicos, Servicio Social y Prácticas Profesionales, así como Extensión, Vinculación y Sustentabilidad, además de Deportes, Difusión Cultural y Comunicación. Reconoció que, si bien se han alcanzado avances importantes, persisten desafíos derivados de un entorno en constante transformación, lo que obliga a mantener una dinámica de mejora continua. “Los retos evolucionan y nos exigen actuar con determinación; mi compromiso es seguir trabajando con apertura y cercanía”, expresó.

RECONOCIMIENTOS Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Entre los logros destacados, informó la entrega de la Medalla al Mérito Académico “Dr. Mariano Narváez González” 2026, así como la Presea Lobo 2025, que distingue a estudiantes sobresalientes en diversas áreas del quehacer universitario. De igual forma, se otorgó por primera vez la Medalla Excelencia Lobos a egresados de bachillerato con el más alto rendimiento académico. En el ámbito académico, resaltó el fortalecimiento de las Academias de Profesores, con la conformación y renovación de mesas directivas mediante procesos democráticos, además de la organización de concursos, encuentros científicos y actividades que fomentan la investigación y la participación estudiantil.

VINCULACIÓN SOCIAL Y BIENESTAR ESTUDIANTIL La coordinadora subrayó que la formación universitaria adquiere mayor relevancia cuando se articula con el entorno social, por lo que se han impulsado acciones que permiten aplicar el conocimiento en contextos reales. En este sentido, destacó iniciativas enfocadas en el bienestar integral de la comunidad estudiantil, como la plática “¿Importa tu salud mental?”, dirigida a más de 500 estudiantes y docentes, orientada a promover el autocuidado y la prevención de riesgos emocionales. Finalmente, afirmó que la Universidad Autónoma de Coahuila se consolida como un eje de desarrollo social, no solo por la generación de conocimiento, sino por su contribución en la formación de ciudadanos con sentido crítico y responsabilidad colectiva en la Región Sureste.

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