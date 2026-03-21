UAdeC busca reforzar habilidades de estudiantes del área de la Salud

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Coahuila
/ 21 marzo 2026
    UAdeC busca reforzar habilidades de estudiantes del área de la Salud
    La Universidad Autónoma de Coahuila busca fortalecer la formación de estudiantes del área de la salud con enfoque en habilidades emocionales y acceso a tecnología de punta. REDES SOCIALES
Katya González
por Katya González

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La universidad buscará mejorar la formación en habilidades blandas y el uso de tecnología

Tras sostener una reunión con autoridades del sector salud a nivel municipal y estatal, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) acordó reforzar la formación de sus estudiantes en habilidades blandas, así como impulsar el aprendizaje mediante el uso de tecnología.

Karla Valdés, coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva de la universidad, explicó que en este espacio se dialogó sobre las necesidades actuales y futuras del sector salud, con el objetivo de fortalecer la formación de las y los estudiantes de carreras como Medicina, Enfermería, Psicología, Nutrición y Odontología.

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Señaló que una de las principales preocupaciones detectadas es el desarrollo de habilidades blandas, es decir, la preparación emocional de los estudiantes, especialmente al enfrentarse a contextos laborales exigentes durante su servicio social o prácticas profesionales.

Detalló que muchos egresados deben trasladarse a comunidades alejadas, donde enfrentan condiciones que requieren manejo del estrés, tolerancia a la frustración y adaptación, habilidades que buscan fortalecer desde la etapa formativa.

De igual manera, y ante los avances tecnológicos, señaló que buscarán concretar alianzas estratégicas que les permitan a los estudiantes acceder a herramientas y equipos para realizar prácticas con tecnología de punta, que actualmente revoluciona la rama de la medicina y la salud.

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“Estamos muy interesados en poder brindar esta tecnología de punta. Hay un acuerdo que estamos tratando de generar con una institución pública para que ellos consigan los aparatos, los equipos, los materiales y nuestros estudiantes e investigadores puedan hacer prótesis o algún tipo de aparato médico que impacte en las personas”, señaló.

La universidad prevé que este proceso continúe en los próximos meses, con el objetivo de concretar mecanismos que permitan mejorar la preparación integral de los estudiantes del área de la salud.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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