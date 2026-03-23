Ateneo Fuente enciende su Semana Cultural con amplia participación estudiantil y sello generacional

En medio de un entorno dinámico y marcado por la participación activa del alumnado, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, inauguró la Semana Cultural de la Escuela de Bachilleres “Ateneo Fuente”, de Saltillo, uno de los encuentros más representativos de la vida estudiantil en la institución. A la ceremonia acudieron la directora de Asuntos Académicos, Adriana Centeno Aranda; la directora del plantel, Nayely Mery González; la presidenta de la sociedad de alumnos, María José Padilla Ramos; el secretario administrativo, Eloy Zamora Ávila; y el secretario académico, Leonardo Daniel Flores Rendón.

CELEBRACIÓN QUE FORTALECE COMUNIDAD Durante el acto inaugural, la directora del Ateneo Fuente, Nayely Mery González, subrayó que esta agenda fue diseñada con un enfoque centrado en el alumnado, privilegiando espacios de expresión, convivencia y aprendizaje fuera del aula. Asimismo, reconoció el trabajo articulado entre la sociedad de alumnos, el cuerpo docente y el personal administrativo, destacando el acompañamiento institucional del rector como un impulso clave para consolidar esta tradición.

Por su parte, Octavio Pimentel Martínez convocó a las y los jóvenes a involucrarse plenamente en cada actividad, al tiempo que hizo un llamado a mantener disciplina académica y responsabilidad durante el próximo periodo vacacional. PROGRAMA MULTIDISCPLINARIO Y AMBIENTE TEMÁTICO El calendario contempla 10 actividades que integran componentes académicos, culturales y deportivos. Entre ellas sobresalen concursos de canto y baile, exposiciones, conferencias, dinámicas en biblioteca y ejercicios recreativos orientados a fortalecer habilidades y cohesión social. Uno de los eventos centrales es la competencia “PreguntAF”, que reúne a cerca de 200 estudiantes organizados en equipos, cuya fase final tendrá como escenario el Paraninfo del plantel. En esta edición, la temática gira en torno a la música de las décadas de los 70, 80, 90 y 2000, lo que se refleja en la caracterización de más de mil 600 estudiantes, quienes adoptan estéticas representativas de cada época, consolidando un ambiente festivo que refuerza el sentido de pertenencia y tradición.

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