Parras: roban útiles escolares destinados a alumnos de primaria en ejido Los Hoyos

PARRAS, COAH.- El profesor Mario Juárez, director interino de la escuela primaria Vicente Guerrero, ubicada en el ejido Los Hoyos —en Parras de la Fuente—, denunció ante el Ministerio Público el robo de útiles escolares entregados por el Gobierno y que estaban destinados a los alumnos del plantel. El pasado miércoles, el maestro y padres de familia acudieron a las oficinas de investigación de la Fiscalía en Parras para presentar una denuncia contra quien resulte responsable por el robo cometido al interior de la escuela.

De acuerdo con Juárez, en esta ocasión fueron sustraídos ocho paquetes de útiles escolares que serían entregados a los niños. Señaló que la comunidad está cansada de los robos registrados en el sector, pues habitantes también han reportado la desaparición de ropa de los tendederos, despensa y herramientas utilizadas en sus huertas. El director señaló que habitantes de la comunidad responsabilizan a integrantes de una familia e incluso aseguran que involucran a sus hijos en los robos durante las noches. Ante estos señalamientos, solicitaron mayor presencia policial y una investigación para determinar quiénes son los responsables.

“En esta ocasión fue poco el robo de la escuela, pero no queremos que al rato sea más”, expresó. Juárez agregó que los padres de familia realizaron una inversión de alrededor de 100 mil pesos en escritorios, equipo de sonido y minisplits para el plantel. Según relató, quienes ingresaron estuvieron a punto de llevarse algunos de estos equipos, pues los dejaron desarmados.