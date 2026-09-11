Parras: roban útiles escolares destinados a alumnos de primaria en ejido Los Hoyos

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Coahuila
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    Parras: roban útiles escolares destinados a alumnos de primaria en ejido Los Hoyos
    Los paquetes de útiles escolares serían entregados a estudiantes de la primaria Vicente Guerrero. PEDRO PESINA

El director interino de la escuela Vicente Guerrero denunció los hechos ante el Ministerio Público; afirmó que uno de los paquetes sustraídos habría sido ofrecido posteriormente a estudiantes

PARRAS, COAH.- El profesor Mario Juárez, director interino de la escuela primaria Vicente Guerrero, ubicada en el ejido Los Hoyos —en Parras de la Fuente—, denunció ante el Ministerio Público el robo de útiles escolares entregados por el Gobierno y que estaban destinados a los alumnos del plantel.

El pasado miércoles, el maestro y padres de familia acudieron a las oficinas de investigación de la Fiscalía en Parras para presentar una denuncia contra quien resulte responsable por el robo cometido al interior de la escuela.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/detienen-en-parras-a-hombre-senalado-por-robos-y-asaltos-a-conductores-HF23404838

De acuerdo con Juárez, en esta ocasión fueron sustraídos ocho paquetes de útiles escolares que serían entregados a los niños. Señaló que la comunidad está cansada de los robos registrados en el sector, pues habitantes también han reportado la desaparición de ropa de los tendederos, despensa y herramientas utilizadas en sus huertas.

El director señaló que habitantes de la comunidad responsabilizan a integrantes de una familia e incluso aseguran que involucran a sus hijos en los robos durante las noches. Ante estos señalamientos, solicitaron mayor presencia policial y una investigación para determinar quiénes son los responsables.

$!Mario Juárez, director interino del plantel, informó que padres de familia y personal de la escuela acudieron ante la Fiscalía para denunciar el robo.
Mario Juárez, director interino del plantel, informó que padres de familia y personal de la escuela acudieron ante la Fiscalía para denunciar el robo. PEDRO PESINA

“En esta ocasión fue poco el robo de la escuela, pero no queremos que al rato sea más”, expresó.

Juárez agregó que los padres de familia realizaron una inversión de alrededor de 100 mil pesos en escritorios, equipo de sonido y minisplits para el plantel. Según relató, quienes ingresaron estuvieron a punto de llevarse algunos de estos equipos, pues los dejaron desarmados.

$!Padres de familia han invertido alrededor de 100 mil pesos en escritorios, equipo de sonido y minisplits, de acuerdo con el director del plantel.
Padres de familia han invertido alrededor de 100 mil pesos en escritorios, equipo de sonido y minisplits, de acuerdo con el director del plantel. PEDRO PESINA

El maestro aseguró que ya se proporcionaron nombres y apodos de presuntos responsables y señaló que esperan que la Agencia de Investigación Criminal realice las indagatorias correspondientes.

Además, afirmó que, al día siguiente del robo, un menor presuntamente ofreció los paquetes sustraídos a los propios alumnos de la escuela por cantidades que iban de 20 a 100 pesos.

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