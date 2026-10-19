Rodeo Saltillo deja 15 toneladas diarias de basura; limpian calles y estacionamientos

Respecto al impacto de las festividades en el servicio de limpieza, el funcionario puntualizó la cifra exacta acumulada en el recinto. “Ahora con el rodeo, se generó una cantidad importante de basura. Más o menos un camión y medio diario. Estamos hablando de unas 15 toneladas de basura diarias que estuvimos recogiendo ahí del rodeo”, declaró Soberón.

La celebración del Rodeo Saltillo generó un volumen significativo de residuos en la capital coahuilense, donde la Dirección de Servicios Públicos desplegó un operativo especial para mantener limpias las áreas del evento y sus zonas aledañas. Aníbal Soberón, titular de la dependencia, detalló que se retiró en promedio un camión y medio diario de desechos durante la actividad.

El operativo incluyó la intervención coordinada de varias dependencias municipales para garantizar la atención en vialidades y estacionamientos del área. “Estuvimos muy organizados, como les comentaba, no solamente la Dirección de Servicios Públicos, varias direcciones estuvimos trabajando ahí: Policía, este, Embellecimiento Urbano, el área de limpieza, estuvimos ahí dándole mantenimiento a los estacionamientos del rodeo, a las calles que están alrededor”, explicó.

Las labores concluyeron formalmente este lunes tras realizar los últimos trabajos de recolección y limpieza profunda. “Para hoy en la mañana dimos los últimos toques en los estacionamientos de los lados con papeleo. Este, el día de hoy se llevó a cabo la recolección de la basura del día de ayer y se dan por concluidas las tareas en Rodeo Saltillo”, agregó el funcionario, quien aclaró que la atención en sanitarios estuvo a cargo de una empresa particular.

A la par de las acciones por el evento masivo, la dependencia continúa con las labores ordinarias en los bulevares principales de Saltillo, enfocadas en alumbrado público, papeleo y mantenimiento de áreas verdes. “Una hora con sentimiento de la hierba en los bulevares principales en el Embellecimiento Urbano. Bueno, vamos a seguir dándole mantenimiento a los camellones para que se sigan viendo bonito y el trabajo diario de alumbrado público, ¿no?”, indicó.

Soberón enfatizó que la prioridad diaria de la administración es la recolección en las colonias, lo que representa el reto más grande ante el crecimiento constante de la mancha urbana. “Traemos alumbrado público, embellecimiento urbano, papeleo y también la recolección diaria de la basura, que ese es el compromiso más grande que tenemos con los saltillenses”, afirmó.

En cuanto a la cultura ciudadana y el cumplimiento de los horarios para tirar desechos, el titular informó sobre la aplicación de sanciones administrativas a quienes incurren en faltas al reglamento. “Sí, hemos tomado conciencia, van más o menos con alrededor de 327 multas, ha bajado, ya la gente ha tomado un poco más de conciencia”, señaló.

Para finalizar, hizo un llamado a la población a colaborar con las cuadrillas de limpieza respetando el paso de los camiones recolectores en sus colonias. “El compromiso es pedirles por favor a toda la ciudadanía que sigan sacando la basura cuando pase el camión de la basura. Estamos trabajando todos los días. La ciudad sigue creciendo y seguimos ampliando las rutas de recolección de basura”, concluyó.