Infonavit tiene un crédito de hasta $169 mil para tu casa: revisa si cumples los requisitos
El monto depende del ahorro en la Subcuenta de Vivienda y contempla tasas fijas de 10 y 11 por ciento anual.
Las personas que buscan renovar su hogar pueden acceder a un financiamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de hasta 169 mil 39 pesos. Este crédito permite realizar mejoras en la vivienda sin necesidad de dejar el inmueble como garantía hipotecaria.
La opción está disponible para derechohabientes que cumplan con las condiciones del instituto y puede utilizarse para trabajos como cambiar pisos, pintar paredes, impermeabilizar techos o renovar espacios de la casa.
¿CÓMO FUNCIONA EL CRÉDITO DE INFONAVIT DE HASTA $169,039?
El financiamiento está diseñado para cubrir reparaciones y mejoras que no afecten la estructura de la vivienda. De acuerdo con la información oficial del Infonavit, los montos van de 10 mil 698.67 a 169 mil 39.02 pesos.
Sin embargo, no todas las personas pueden recibir la cantidad máxima. El crédito no debe superar 90 por ciento del dinero acumulado en la Subcuenta de Vivienda, por lo que el monto autorizado depende del ahorro de cada trabajador.
Además, no se trata de un depósito gratuito, sino de un préstamo que debe pagarse conforme a las condiciones establecidas.
TASAS DE INTERÉS Y PLAZOS PARA PAGAR EL CRÉDITO
El Infonavit establece dos tasas de interés anuales fijas, de acuerdo con la cantidad solicitada.
- Hasta $42,794.69: tasa fija de 10 por ciento anual, con plazos de uno a cinco años.
- Más de $42,794.69: tasa fija de 11 por ciento anual, con plazos de uno a 10 años.
Antes de solicitar el financiamiento, es importante revisar la capacidad de pago y elegir un plazo que permita cubrir las mensualidades sin afectar otros gastos familiares.
REQUISITOS PARA SOLICITAR EL CRÉDITO INFONAVIT
Las personas interesadas deben contar con una relación laboral vigente, estar registradas en una Afore y tener actualizados sus datos biométricos.
También deben autorizar la consulta de su historial crediticio y no tener otro crédito vigente con el instituto, de acuerdo con los requisitos señalados para esta modalidad.
La vivienda que se pretende mejorar no necesariamente debe estar a nombre del trabajador. Puede pertenecer a determinados familiares, siempre que se cumplan las condiciones de parentesco y ocupación establecidas por el programa.
¿CÓMO SOLICITAR EL FINANCIAMIENTO EN OCTUBRE DE 2026?
Para comenzar, los derechohabientes pueden ingresar al portal oficial del Infonavit y consultar las alternativas disponibles en el apartado de créditos para remodelar.
Después, deben revisar su situación como trabajadores, verificar el saldo de la Subcuenta de Vivienda y consultar las condiciones aplicables a su solicitud.
El instituto también establece límites de edad relacionados con el plazo del financiamiento: la suma de la edad y los años de pago no debe exceder los 70 años para hombres y los 75 para mujeres.
El monto de hasta 169 mil pesos está sujeto a evaluación y cumplimiento de requisitos. Por ello, antes de iniciar el trámite, conviene verificar las condiciones vigentes directamente con el Infonavit y evitar intermediarios que prometan depósitos garantizados.