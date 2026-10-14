Infonavit tiene un crédito de hasta $169 mil para tu casa: revisa si cumples los requisitos

Las personas que buscan renovar su hogar pueden acceder a un financiamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) de hasta 169 mil 39 pesos. Este crédito permite realizar mejoras en la vivienda sin necesidad de dejar el inmueble como garantía hipotecaria.

La opción está disponible para derechohabientes que cumplan con las condiciones del instituto y puede utilizarse para trabajos como cambiar pisos, pintar paredes, impermeabilizar techos o renovar espacios de la casa.

¿CÓMO FUNCIONA EL CRÉDITO DE INFONAVIT DE HASTA $169,039?

El financiamiento está diseñado para cubrir reparaciones y mejoras que no afecten la estructura de la vivienda. De acuerdo con la información oficial del Infonavit, los montos van de 10 mil 698.67 a 169 mil 39.02 pesos.

Sin embargo, no todas las personas pueden recibir la cantidad máxima. El crédito no debe superar 90 por ciento del dinero acumulado en la Subcuenta de Vivienda, por lo que el monto autorizado depende del ahorro de cada trabajador.

Además, no se trata de un depósito gratuito, sino de un préstamo que debe pagarse conforme a las condiciones establecidas.

TASAS DE INTERÉS Y PLAZOS PARA PAGAR EL CRÉDITO

El Infonavit establece dos tasas de interés anuales fijas, de acuerdo con la cantidad solicitada.

- Hasta $42,794.69: tasa fija de 10 por ciento anual, con plazos de uno a cinco años.

- Más de $42,794.69: tasa fija de 11 por ciento anual, con plazos de uno a 10 años.

Antes de solicitar el financiamiento, es importante revisar la capacidad de pago y elegir un plazo que permita cubrir las mensualidades sin afectar otros gastos familiares.