El regreso a ‘Narnia’: Netflix estrena el tráiler de la épica saga de Greta Gerwig

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    El regreso a ‘Narnia’: Netflix estrena el tráiler de la épica saga de Greta Gerwig
    Trabajo. La película explorará los orígenes del mundo mágico en una producción que apuesta por los efectos visuales y la experiencia de la pantalla grande. FOTO: X@Netflixlatamp

La cinta llegará a los cines en febrero de 2027, como parte de una ambiciosa estrategia de estrenos que contempla su paso por la pantalla grande antes de su llegada al streaming

El universo mágico creado por C. S. Lewis vuelve a cobrar vida en la pantalla con el lanzamiento oficial del primer avance de ‘Las Crónicas de Narnia: El sobrino del mago’. Netflix ha encendido las redes sociales al revelar las primeras imágenes de esta ambiciosa adaptación, que transportan a la audiencia a los orígenes de este reino legendario. El tráiler ofrece una deslumbrante muestra visual del nacimiento del mundo mágico, que despierta la nostalgia de los fans de hueso colorado y la curiosidad de una nueva generación.

Al frente de esta travesía se encuentra la cineasta Greta Gerwig, quien asume la dirección tras el fenómeno global de ‘Barbie’ y su aclamado trabajo en ‘Mujercitas’. Gerwig aporta su inconfundible visión artística y sensibilidad al desarrollo de los personajes, sin perder el respeto por la obra clásica de Lewis. Su propuesta promete un enfoque cinematográfico fresco y emotivo, capaz de equilibrar la fantasía con una narrativa profunda.

En una decisión comercial de gran impacto, la película romperá con el esquema tradicional de la plataforma al estrenarse en salas de cine antes de llegar a su catálogo de streaming. La estrategia contempla proyectar el filme en la pantalla grande, incluidas salas con formato IMAX, para que los espectadores disfruten de una experiencia inmersiva e imponente. De esta manera, la cinta tendrá un periodo de exclusividad en cines antes de llegar a los hogares de los suscriptores.

La envergadura del proyecto queda clara al revisar sus cifras, pues se perfila como la producción más costosa en la historia de Netflix. Con un presupuesto estimado en unos 280 millones de dólares, la inversión superaría los récords de anteriores superproducciones de la plataforma. El despliegue de recursos se aprecia desde los primeros segundos del adelanto, tanto en la calidad de los efectos visuales como en el diseño de producción y los detallados paisajes cinematográficos.

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Con la revelación de este primer avance, la conversación global en torno a Narnia se ha intensificado y las expectativas están en su punto más alto. Esta entrega no solo busca inaugurar una nueva franquicia fantástica para la plataforma, sino también convertirse en uno de los acontecimientos cinematográficos más memorables del género en los últimos años, al recordar al público la magia imperecedera de cruzar la puerta hacia un mundo nuevo.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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