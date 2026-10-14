¿Qué le pasó a Ramón Ayala?... es hospitalizado de emergencia tras caerse

La noticia se difundió en redes sociales, donde la locutora compartió los primeros detalles sobre el intérprete de “Tragos amargos”. Según lo publicado, el músico permanece bajo observación. “Me dicen que Don Ramón Ayala fue hospitalizado de emergencia tras caerse. Tiene fracturado un hombro, se encuentra estable pero en observación”, publicó la creadora de contenido.

La preocupación rodea al entorno del regional mexicano tras trascender la hospitalización de urgencia de Ramón Ayala . De acuerdo con la comunicadora Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, el legendario acordeonista de 80 años habría sufrido un percance físico que le provocó una lesión. Hasta este 14 de octubre de 2026, la versión se mantiene sin confirmación oficial de su equipo.

Pese a la inquietud de sus seguidores, los canales oficiales del artista y los integrantes de Los Bravos del Norte no han emitido un comunicado. Tampoco existe un reporte verificado que especifique el hospital donde estaría internado o la fecha exacta del accidente.

EL REY DEL ACORDEÓN ENFRENTA PROBLEMAS DE MOVILIDAD Y ANTECEDENTES COMPLEJOS

Esta emergencia ocurre semanas después de que el propio músico hablara sobre su salud. El pasado 18 de septiembre de 2026, el ícono de la música norteña reveló que estuvo internado por neumonía. En esa ocasión, el artista reconoció la debilidad en las piernas que padece desde hace tiempo.

La falta de fuerza en las extremidades ha derivado en múltiples percances a lo largo de su vida. El cantante ha mencionado que suma más de 20 tropiezos en su trayectoria. “Estamos pidiéndole a Dios”, expresó el acordeonista al hablar de su recuperación y de las limitaciones físicas que enfrenta.

A este historial se suman padecimientos crónicos como una cirugía previa por un tumor en el colon, hipertensión y diabetes. Esta combinación ha obligado al músico a reducir su ritmo de trabajo y requerir apoyo para trasladarse.

UNA DESPEDIDA EN SILLA DE RUEDAS INTERRUMPIDA EN LA PLAZA DE TOROS LA MÉXICO

El reporte trasciende días después de su concierto del sábado 10 de octubre de 2026 en la Plaza de Toros La México. En dicho evento, el artista apareció en silla de ruedas para interpretar temas como “Un puño de tierra” y “Rinconcito en el cielo”, junto a Eduin Caz y Banda El Recodo.

La velada contemplaba la presencia de su nieto Christopher y la grabación del show. Sin embargo, la función no concluyó como estaba previsto debido a un fallo en el sonido y un apagón de luces que obligó a evacuar el recinto antes de que pudiera despedirse del público.

La falla técnica dejó inconcluso el repertorio y dejó dudas sobre el futuro del artista. Mientras sus seguidores esperan un reporte oficial, la salud de la figura de la música norteña sigue bajo atención pública.